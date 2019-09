Handiflex, une demi-journée dédiée à l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre du volet RH de son nouveau programme de Responsabilité Sociale d’Entreprise et pour la deuxième année consécutive, COFIDIS organise « Handiflex ». Cette demi-journée porte ouverte a pour vocation de contribuer au recrutement et à l’accompagnement des travailleurs handicapés vers l’emploi. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la Diversité qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre 2009 sur le site de Cofidis, situé au parc de la Haute-Borne à Villeneuve d’Ascq.

Le 1er octobre 2009, de 14h à 18h, Cofidis organise une opération porte ouverte dédiée aux travailleurs handicapés. Pour cette deuxième édition, la demi-journée Handiflex revêt une dimension plus importante en partenariat avec la mairie de Villeneuve d’Ascq, des entreprises et des associations de la région. Au-delà de la mise en relation entre travailleurs handicapés et employeurs, cette nouvelle formule prévoit un accompagnement plus large visant à :

– aider les travailleurs en situation de handicap à présenter leur handicap de façon positive et à orienter leur projet,

– aider les travailleurs handicapés à assumer et défendre leur handicap auprès de recruteurs potentiels afin qu’ils deviennent acteurs de leur parcours professionnel,

L’objectif de ces rencontres est également de favoriser l’échange entre les recruteurs présents et les travailleurs handicapés à la recherche d’emploi. Handiflex a pour vocation d’accompagner, d’échanger et de favoriser le recrutement de travailleurs handicapés au-delà du cadre législatif réglementaire. Dans cette optique, un grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la région seront présents :

– Entreprises : (proposant des offres d’emploi dans des secteurs différents)

• Cofidis : crédits à la consommation,

• Bonduelle : agro-alimentaire,

• Nocibé : distribution en parfumerie,

• Auchan : grande distribution, métiers de caisses et de logistique.

– Associations/ institutions :

• La mairie de Villeneuve d’Ascq, avec un stand et la présence de Monsieur le maire pour le cocktail de clôture de la demi-journée « Handiflex »

• Alliance Emploi : groupement d’employeurs qui propose aux entreprises une mise à disposition de collaborateurs à temps plein ou à temps partagé.

• ANITA : Entreprise qui apporte l’expertise et les conseils de professionnels du handicap : consulting en entreprise, coaching de travailleurs handicapés

• AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

• Aventure et Partage : association de conduite de projets où les valides aident les non-valides.

• Agefiph : acteur institutionnel majeur et référent en matière de handicap

• Effet conseil : cabinet de conseil en management du handicap.

• Universités de Lille 1 et Lille 3

Pour cette deuxième édition, Cofidis attend plus de 200 personnes en situation de handicap.

Une semaine entière de sensibilisation sur les différentes thématiques de la diversité

– la parité homme/femme

– les rapports juniors/seniors

– l’orientation sexuelle

– le métissage culturel

– l’apparence physique

Une démarche volontariste sur le plan de la Responsabilité Sociale en Entreprise

Cette démarche s’intègre dans le premier volet Ressources Humaines de la démarche de Responsabilité Sociale en Entreprise de COFIDIS, qui en comprend quatre, chacun faisant l’objet d’actions concrètes :

– Les ressources humaines

– Le comportement sur les marchés

– La préservation de l’environnement

– L’engagement sociétal

Handiflex s’inscrit dans le cadre de la semaine de la diversité, qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre 2009 sur le campus de Cofidis. Au cours de cette semaine, plusieurs thèmes seront abordés autour d’ateliers afin de sensibiliser les salariés sur des thèmes variés et d’actualité comme :