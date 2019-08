HANDIFLEX : Portes Ouvertes dédiées à l’emploi des travailleurs handicapés en octobre

Un grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la région seront présents : – Des entreprises, proposant des offres d’emploi dans des secteurs différents : COFIDIS, Crédits à la consommation,

MONABANQ, Banque en ligne nouvelle génération,

CREATIS, Spécialiste du rachat de crédits,

NOCIBE, Distribution en parfumerie,

BONDUELLE, Groupe agroalimentaire,

NORPAC, Entreprise régionale de référence dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,

TELE PERFORMANCE, Centre d’appels,

ARISTA, Gestion Electronique des Données,

BOUQUET D’OR, Groupe CEMOI, fabrication de cacao, chocolats et de produits de confiserie. – Des associations & agences pour l’emploi : Pôle emploi,

FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion,

ANITA,

GEIQ, Emploi et handicap,

AFPA, Association pour la Formation Professionnelle des Adultes,

Alliance Emploi, le premier groupe d’employeurs de France,

Cap Emploi, dont l’objectif est de favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises,

Aventure et Partage, Association de conduite de projets où les valides aident les non-valides,

Kelly services, Société dédiée au recrutement et à l’emploi,

ADECCO, qui accompagne la mobilité du marché du travail,

CRIT, Acteur global en ressources humaines et services aux entreprises. – Des universités : Lille I, Sciences et Technologies,

Lille III, Sciences humaines et sociales,

IAE, Institut d’Administration des Entreprises.