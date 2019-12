Handidays.com propose l’échange de logements adaptés au handicap

Une activité nouvelle dans le monde du handicap: Handidays.com a ouvert ses portes le 10 juin 2009 et propose l’échange de logements adaptés Un site Internet d’échange de logement pour partir en vacances. A la différence des autres : il est exclusivement réservé aux personnes invalides rencontrant de nombreuses difficulté, lors des départs en vacances. Un casse-tête, la plus part du temps, pour trouver un logement accessible et adapté aux fauteuils roulant.

Handidays propose alors de spécialiser la pratique de l’échange de logements de plus en plus utilisé par les valides, pour créer un réseau dans lequel un handicapé peut partir avec sa famille en quittant son environnement adapté, pour retrouver un logement tout aussi accessible et adapté à ses besoins.

Handidays est alors une alternative simple et très économique pour partir en vacances avec se famille ou ses amis, dans un logement adapté en toute tranquillité.

Ce système permet de rediriger le budget alloué au logement vers les loisirs…

Handidays ne s’arrête pas là, et pour apporter plus de confort Le site Internet propose un pack tranquillité pour bénéficier de nombreux services: un service téléphonique spécialisé dans le handicap, de renseignement et d’assistance à la personne dans le monde entier en composant un simple numéro 24h/24, ainsi que des assurances en ligne pour la durée de votre séjour.

Les 50 premières inscriptions sont gratuites sur le site www.handidays.com, ensuite seulement 40€ par an

En savoir plus : www.handidays.com