Handiclub cherche ses bénévoles !

Depuis une quinzaine d’année, l’association Handiclub favorise les rencontres, amicales ou amoureuses, entre personnes valides ou handicapées. La structure propose un site internet et un système de messagerie permettant également au non internaute de bénéficier de ses services. Aujourd’hui, après avoir vu se former de nombreux couples et amitiés, l’association cherche de nouvelles personnes pour s’investir dans son organisation et permettre à cette belle aventure de perdurer. À bon entendeur !

www.handiclub.org / Contact : 04 90 39 02 84 / contact@handiclub.org