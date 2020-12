Handiclap, le festival de la culture pour tous !

Listen to this article Listen to this article





Le 29ème Festival Handiclap se déroulera à Nantes du 17 au 20 mars 2016.

Cet événement, organisé par l’APAJH 44, a pour objectif de favoriser par l’expression artistique, l’inclusion des enfants et adultes en situation de handicap. Son slogan : « La culture par tous et pour tous ! ». Se réunissent autour de l’organisation de ce projet de nombreuses associations, personnes et organismes qui se sentent concernés par le handicap et se soucient de l’accessibilité de la culture. Mais Handiclap, c’est avant tout un moment de fête et de partage où compagnies et artistes, d’ici et d’ailleurs se retrouvent dans un engagement commun.

« Handiclap accorde une attention particulière à l’accueil du public avec : des places réservées aux personnes à mobilité réduite, la gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap, des spectacles interprétés en LSF, la mise à disposition du programme en braille au format intégral et abrégé, ainsi que la présentation de la programmation dans un format audio et en gros caractères disponible sur le site internet », précisent les organisateurs.

Pour la 3ème année consécutive la scénographie de l’espace convivialité du Festival Handiclap va être aménagée par des volontaires de l’Institut Médico-Educatif “Val-Lorie” de St Herblain.

De nombreuses animations vous seront proposées au cours de ces quatre jours, notamment, deux expositions : une d’art brut « Il était une fois » à la Maison de l’Avocat de Nantes sur le thème des contes, des fables et légendes et une autre d’arts plastiques sur les “Matières, couleurs et matériels” à la Maison des Hommes et des Techniques.

Vous seront aussi proposés différents ateliers, ainsi que des spectacles variés:

– Les concerts de Percujam et de GiedRé, Le Bal des Variétistes.

– Des spectacles et pièces de théâtre : « Langue d’Oiseau » de la Cie Piment ; « Légume vert » de la Cie Les Barbus, « La Rosemonde… » de la Cie Du Vide.

– Un spectacle de marionnettes : « Little Big Men » de la Cie Sterenn.

– Un spectacle de clowns : « Marée Basse » de la Cie Sacékripa.

– Le One Man Show de l’humouriste Guillaume Bats.

Pour plus d’informations et connaitre toute la programmation : www.handiclap.fr