Handi'chien fête ses vingt ans !

Des démonstrations de chiens d’assistance, des rencontres avec des personnes handicapées et leurs chiens mais aussi avec des bénévoles et des familles d’accueil qui témoigneront de leur engagement aux côtés d’Handi’Chiens, permettront à chacun de comprendre l’exceptionnel apport d’un chien d’assistance à une personne privée de mobilité et à son entourage.

Mettre la complicité qui unit l’Homme et le Chien au service de l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap moteur : telle est la vocation d’Handi’Chiens, Association Nationale d’Education de Chiens d’Assistance pour Personnes Handicapées.

Depuis sa création en 1989, Handi’Chiens remet gratuitement aux personnes handicapées moteur – enfants ou adultes en fauteuil – des chiens d’assistance. Capables de répondre à plus de 5O ordres (ramasser un objet, ouvrir portes et placards, allumer la lumière, aboyer sur commande…), les chiens Handi’Chiens favorisent l’autonomie et l’insertion sociale des personnes en situation de handicap, privées de mobilité. Ils apportent un soutien moral et affectif et aident ainsi à surmonter les difficultés de la vie au quotidien. L’association remet également des chiens d’éveil et d’accompagnement social.

Handi’Chiens a besoin du soutien de tous pour poursuivre sa mission et pour que ses chiens d’assistance continuent d’apporter autonomie et joie aux personnes qui en ont besoin. Chaque chien remis représente un coût de 13 000€ pour l’association. Bien que les chiens d’assistance aient été reconnus officiellement, en 2005, « comme une aide à la vie autonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire », Handi’Chiens ne bénéficie à ce jour d’aucune subvention de l’Etat. A l’exception de celle accordée par le Conseil Général de Loir et Cher, de l’aide de la Mairie de Paris, de son Maire et de Madame DUBARRY, Adjointe chargée des personnes en situation de handicap, qui soutiennent depuis plusieurs années les initiatives de l’association, Handi’Chiens n’a d’autres choix pour mener à bien sa mission que de compter sur la générosité du grand public, d’entreprises, de Fondations, de Clubs Service et d’organisations telles que l’AFM (Association Française contre les Myopathies), grâce aux dons du Téléthon, qui accompagnent Handi’Chiens depuis 1992.

Pour découvrir Handi’Chiens en action, rendez-vous

Vendredi 16 Octobre 2009

De 10h à 18h30 devant la Gare Montparnasse, Place Raoul Dautry, Paris 15e Sophie DAVANT aura le plaisir de vous y accueillir à la mi-journée

Pour en savoir plus sur Handi’Chiens (comment devenir familles d’accueil ou bénévoles, comment aider l’association, découvrir les témoignages de personnes handicapées…) ou faire un don : www.handichiens.org