Handicapés scolarisés: il faut faire “maintenant du qualitatif” (Peep)

La Peep, deuxième fédération de parents d’élèves, souhaite une amélioration de l’intégration des enfants handicapésà l’école

PARIS, (AFP) – Nouvelle présidente de la fédération, Valérie Marty a annoncée jeudi lors d’une conférence de presse.”L’Education nationale avec la loi de 2005 a intégré massivement des enfants dits +porteurs de handicap+ mais maintenant, une fois que l’on afait du quantitatif, il faut faire du qualitatif”, a déclaré Mme Marty.Il faut voir “comment les enfants (handicapés) sont accueillis dans les écoles, quelle est leur progression en matière scolaire, et commentfonctionne la relation entre les parents et l’institution”, a-t-elle dit.”On les met dans l’école et après on a un peu de mal à suivre”l’évolution des enfants handicapés, a-t-elle estimé.Les autres chantiers de la Peep portent sur la prévention del’illettrisme.”Il y a des référents +illettrisme+ dans chaque académie mais àVersailles, je ne sais pas ce que cette personne fait. L’Education nationale met enplace plein de choses mais on n’en voit pas réellement la visibilité”, a ajoutéMme Marty, qui représente aussi la Peep dans l’académie de Versailles.L’égalité fille-garçon dans la scolarité et dans le choix del’orientation, la manière d’évaluer les connaissances des enfants, et l’ouverture desjeunes aux langues et au monde sont les autres axes de travail de la Peep pour l’année qui vient.