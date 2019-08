Handicapés : nouvelles règles d’accessibilité et fin des macarons GIV-GIG

PARIS, (AFP) – De nouvelles règles d’accessibilité à certains établissements recevant du public (ERP) et la généralisation des cartes de stationnement européennes sont entrées en vigueur pour les handicapés le 1er janvier. Les préfectures, les établissements d’enseignement supérieur appartenant à l’Etat et les établissements accueillant des professions libérales (médecins, laboratoires, avocats, notaires) doivent désormais être accessibles aux handicapés à compter, conformément à la loi handicap du 11 février 2005.

A cette occasion, la Fédération nationale des accidentés de la vie (Fnath) dénonce le fait que la réforme de 2005 est “en panne pour les lieux de travail”, faute de décrets d’application. “Aujourd’hui des lieux de travail neufs sont construits sans prendre en compte les apports de la loi de 2005. Cela constitue une véritable perte de temps et ne favorise pas l’emploi des travailleurs handicapés dont le taux de chômage reste deux à trois fois supérieur à celui du reste de la population”, affirme la Fnath dans un communiqué. Autre changement pour les personnes en situation de handicap : les anciens macarons “grand invalide civil” (GIV) et “grand invalide de guerre” (GIG) apposés sur les pare-brise des véhicules ne seront plus valables.

Ils sont remplacés par la carte européenne de stationnement, créée en 2005, avec le symbole du handicap en haut à gauche et le symbole du pays (F pour France) entouré des 12 étoiles jaunes, sur fond bleu, symbolisant l’Union européenne (UE). Leurs bénéficiaires doivent en faire la demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. La nouvelle carte de stationnement, qui permet d’utiliser les places spécialement réservées ou aménagées, leur sera automatiquement accordée.