Handicapés moteurs: une nuit pour repérer les établissements accessibles

PARIS, (AFP) – L’association jaccede.com et la mairie de Paris ont présenté jeudi la première Nuit de l’accessibilité, qu’elles organisent le 26 mai pour repérer les établissements nocturnes adaptés à des clients en situation de handicap moteur.

A partir de 20h00, quelque 300 bénévoles vont se retrouver à la Bellevilloise, lieu culturel multidisciplinaire dans le 20e arrondissement, avant de partir explorer les quartiers parisiens pour repérer les lieux accessibles -et ceux qui ne le sont pas- et sensibiliser les responsables des établissements de nuit et la clientèle aux problèmes de motricité réduite.

Chaque équipe de bénévoles sera composée de trois personnes, dont une à mobilité réduite. Elle évaluera l’accessibilité à partir de critères prédéfinis concernant aussi bien les équipements techniques (ascenseurs, rampes, largeur des passages) que la qualité de l’accueil réservé aux handicapés. Il est prévu de tester entre 800 et 1.000 lieux, selon Damien Birambeau, président de jaccede.com.

Les équipes se retrouveront pour un concert à la Bellevilloise et celles qui dépasseront l’heure de fermeture des métros seront transportées par les taxis G7, partenaires de l’opération.

“Il ne s’agit pas de tomber dans le compassionnel, cette opération a aussi un caractère festif”, a souligné Véronique Dubarry, adjointe au maire chargée des personnes en situation de handicap, pour qui “il faut sortir le handicap de la vision médico-sociale dans laquelle il est enfermé”.

Il faut aussi sensibiliser l’ensemble de la population au fait que les problèmes d’accessibilité peuvent se poser à n’importe qui, par exemple après une fracture de la cheville, un AVC ou une sciatique, insistent Véronique Dubarry et Damien Birambeau.

Les informations collectées par les bénévoles seront mises sur le site de l’association qui a déjà référencé quelque 17.000 lieux accessibles aux handicapés en France et dans les pays proches.

La RATP, également partenaire de la Nuit de l’accessibilité, a souligné que les tramways étaient tous accessibles aux handicapés, de même que 63 lignes de bus parisiennes et 68 lignes de banlieue (sur un total de 337 lignes).