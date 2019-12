« Handicap, vulnérabilité et fragilité » à Toulouse

L’Association Regards, l’Esperluette et les Éditions Erès organisent une conférence sur le thème « Handicap, vulnérabilité et fragilité », le jeudi 26 novembre à 20h30, à la salle des fêtes du Parc technologique du canal, à Ramonville St-Agne. Charles Gardou, professeur à l’université de Lyon, qui consacre ses ouvrages à la vulnérabilité et à ses multiples expressions, en particulier aux situations de handicap, tentera de répondre aux questions que l’on se pose souvent : Quels sont les ressorts mis en ouvre pour les surmonter ? Par-delà nos diversités, dont le handicap n’est qu’une des multiples expressions, en quoi sommes-nous liés par la fragilité humaine ? Quelles sont ses résonances en un temps où il est mal vu d’apparaître fragile ? Entrée libre. Inscription a.bardou@editions-eres.com. Contact : 0561754082