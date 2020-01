Co-écrit par Charles Gardou, professeur à l’Université Lyon 2 et chargé d’enseignement à l’Institut de Sciences Politiques de Paris, et les spécialistes de 24 disciplines scientifiques (anthropologie, urbanisme, biologie humaine, histoire, psychologie, communication, sociologie…) cet ouvrage propose de poser un regard nouveau sur le handicap à partir de toutes les connaissances et réflexions qui ont déjà été développées sur ce thème. « Le handicap absorbe en effet, comme un buvard, les émotions, les croyances, les superstitions, les peurs chimériques et les fantasmes. Par une sorte d’endormissement de la raison, ce qui est présenté comme établi, et se transmet comme tel, ne procède souvent que de préjugés. Il est bien sûr illusoire d’imaginer s’en départir une fois pour toutes tant la pensée en est pétrie, mais le plus utile que l’on peut faire est de construire et transmettre du savoir. […] Cet ouvrage se confronte, de fait, à une double nécessité : d’un côté, déconstruire certaines croyances préscientifiques, sans toutefois occulter ou péjorer, par ignorance des contextes d’alors, ce que nos devanciers tenaient pour acquis ; de l’autre, rassembler et proposer des savoirs plus éprouvés, sans, par prétention scientifique, figer et enfermer ». « Handicap, une encyclopédie des savoirs », éditions Èrès, 463 pages, 32 euros.