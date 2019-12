HandiCap sur le Monde à la conquête de l’Inde

Arrivée en Inde le 19 septembre 2012, l’association HandiCap sur le Monde va aider durant un mois Blind People’s Association, située à Ahmedabad dans l’Ouest de l’Inde (ville de plus de 6 millions d’habitants dans laquelle a vécu Gandhi). Différentes actions ont déjà été menées en relation avec les deux domaines de prédilection de l’association à savoir : l’emploi et le sport et de nombreuses opérations sont à venir au mois d’octobre.

Blind People’s Association a été créée en 1950 par un aveugle souhaitant développer l’insertion des personnes déficientes visuelles. L’association met en place cours, ateliers et diverses aides en relation avec la recherche d’emploi pour qu’elles puissent vivre et travailler normalement dans la société indienne. Aujourd’hui l’association est ouverte à tous types de handicaps (mental, auditif, physique) et possède 15 campus où plus de 300 personnes travaillent. « En travaillant avec Blind People’s Association, nous vivons avec les locaux et découvrons leur culture et leur quotidien tel qu’il est vraiment. » déclare Emmanuelle Touzard, co‐fondatrice de l’association HandiCap sur le Monde.

Première action de HandiCap sur le Monde : apporter quotidiennement son aide au programme « Vocationnal Center » concernant les adultes aux handicaps multiples (mental, malvoyant et malentendant).

Un soutien qui se traduit par la création de bougies pour la fête de Diwali, ou fête des lumières, qui se déroule fin octobre. Le but est d’aider les responsables de ce programme à encadrer ces adultes, à communiquer malgré leur handicap et développer l’entraide entre chacun. HandiCap sur le Monde soutient également le tournoi de cricket Badhte Kadam qui aura lieu à la fin du mois d’octobre pour la 3ème année consécutive. Ce tournoi s’inscrit dans le cadre de la coupe du monde de cricket qui se déroule actuellement et met en place des équipes mixtes de jeunes adultes (valides et non‐valides) venant de toute l’Inde. « Le sentiment d’entraide qui existe entre les personnes en situation de handicap, et les personnes valides, est impressionnant. » explique Thomas Enfrin, co‐fondateur de l’association HandiCap sur le Monde. L’objectif est d’aider ici à la réalisation de dossiers de sponsoring et de prospection à destination des entreprises afin d’obtenir des fonds. Cela permet également de viser les universités afin de disposer des stades et d’inscrire les étudiants à ce tournoi.

Parallèlement au tournoi principal, des ateliers seront également mis en place : matchs les yeux bandés, en béquilles, etc…. afin de sensibiliser les étudiants aux problèmes des personnes atteintes de handicap.





En parallèle, HandiCap sur le Monde réalise un film autour de l’emploi des personnes handicapées, qui montre comment Blind People’s Association adapte l’environnement et les conditions de travail aux personnes handicapées. Ce film dévoilera comment cette association apporte des diplômes adaptés aux personnes en situation de handicap afin qu’elles soient intégrées de manière effective dans le monde du travail.