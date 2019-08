Handicap : PwC organise le 25 novembre une journée de sensibilisation pour ses collaborateurs

Le 25 novembre 2010, PwC organise une journée de sensibilisation au handicap pour ses collaborateurs sur le thème « PwC, nous Handi Oui ». Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise sur le handicap initié par PwC fin 2009 et qui a très récemment donné lieu à la conclusion – pour deux ans – d’une convention avec l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées). Investi sur le sujet du handicap par le biais de la Fondation PwC France, PwC renforce son rôle d’employeur engagé et responsable par le déploiement de sa « mission handicap ».

Le 25 novembre 2010, à Crystal Park, à Neuilly-sur-Seine, siège de PwC en France, les collaborateurs seront invités à un parcours sensoriel autour du handicap grâce à une exposition visuelle et sonore. « Cette journée portée par le slogan « PwC nous Handi Oui ! » permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux du handicap en entreprise. » explique Anik Chaumartin associée de PwC responsable des ressources humaines. Des bornes audio équipées de casques donneront des réponses enregistrées aux questions que chacun se pose sur le handicap. Une exposition de photos intitulée « handicap so what? » montrera des personnes handicapées en situation d’intégration. Enfin un show room innovation présentera un poste de travail adapté à différents handicaps. Un autre présentera des objets du quotidien revisités par des designers pour des personnes handicapés. Cette exposition sera déclinée dans les semaines suivantes en régions dans les principaux bureaux de PwC.

En parallèle de cette journée, une bande dessinée sur le handicap en entreprise est adressée par épisode, tous les mois, aux collaborateurs de PwC par email. (cf.pièce jointe).

La Mission handicap de PwC

La journée de sensibilisation est l’une des déclinaisons du plan d’action général de la mission Handicap de PwC initié fin 2009. « Faire autrement que simplement payer la contribution a été notre ambition » précise Anik Chaumartin, associée de PwC responsable des ressources humaines, « aussi la conclusion d’une convention avec l’AGEFIPH est une première étape que nous avions à cœur pour traduire notre engagement à ce que les choses se fassent différemment . La Mission handicap de PwC a donc pour objectif d’imaginer et mettre en œuvre des actions adaptées à notre culture et à nos contraintes métiers » ajoute Anik Chaumartin.

Le plan d’action de PwC s’articule autour de quatre volets :

– l’information et la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’emploi des personnes handicapées,

-le développement du recrutement et l’accueil des collaborateurs handicapés,

-le déploiement d’une politique approfondie de gestion de l’inaptitude, de maintien dans l’emploi, de reclassement et d’aménagement de postes,

– la mise en place de partenariats avec les entreprises du secteur protégé et adapté.

PwC est déjà investi sur le sujet du handicap depuis plusieurs années

L’entreprise soutient depuis 2006 l’association Cheer Up et depuis 2010l’association Phares par le versement d’une aide financière proportionnelle à la participation de ses collaborateurs à son enquête annuelle de perception interne Ces deux associations œuvrent pour le soutien pédagogique d’étudiants malades ou handicapés.

L’entreprise soutient par ailleurs par le biais de sa Fondation, Fondation PwC France pour la culture et la solidarité, des projets de collaborateurs investis dans des associations œuvrant dans l’accompagnement des personnes handicapées au quotidien.

« Au-delà d’un projet d’entreprise, la mission handicap de PwC a pour objectif de dérouler une politique globale qui s’ancre dans nos valeurs et qui s’inscrit dans le long terme » ajoute Anik Chaumartin.

