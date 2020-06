Handicap psychique : Une application pour gagner en confiance

Une application pour aider les personnes en situation de handicap psychique à s’affranchir

Redonner aux personnes en situation de handicap psychique accompagnées suffisamment confiance en elles et en leurs capacités : C’est le but de Verry’Appli, application lancée par l’association Messidor.

Ainsi Verry’Appli est une application mobile « compagnon » qui doit les accompagner et les encourager à faire leurs propres choix de vie et s’épanouir.

Destiné aux personnes en situation de handicap psychique et en clin d’oeil à Vincent Verry, le fondateur de l’association, cet outil permet à Messidor de renforcer et consolider sa méthodologie d’accompagnement tout en aidant la personne à prendre conscience de son évolution et de ses progrès grâce à un suivi personnalisé.

« L’idée de créer une application est née, afin de permettre d’une part, aux personnes de mieux s’approprier leurs parcours de transition vers l’emploi et d’autre part, aux encadrants de Messidor d’être dans le soutien plus en amont, commentent les créateurs de l’application. Verry’Appli a été conçue dans le cadre d’une démarche de design social, accompagnée par «le Bureau des Possibles» impliquant des travailleurs de Messidor. Le but était d’en faire un outil répondant réellement à leurs attentes et à leurs besoins. Elle permettra aux personnes d’intégrer les objectifs que leur donneront leurs encadrants et de choisir leurs propres objectifs, sur la base de questions prédéfinies, sur des thématiques spécifiques : relations avec les autres, organisation, attitude au travail, etc.

Concrètement, les personnes en situation de handicap psychique inscrites seront invitées à se positionner régulièrement (fréquence libre) sur leurs objectifs à travers deux questionnements :

– Etes-vous motivé par cet objectif en ce moment ?

– Arrivez-vous à atteindre cet objectif en ce moment ?

Pour en savoir plus : https://www.messidor.asso.fr/