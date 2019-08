Handicap : pour une Europe plus sociale

“European Lotteries” et le Forum Européen des Personnes Handicapées ont conclu un accord de coopération pour développer et promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la société. Cet accord pourrait permettre d’améliorer la vie de 80 millions de citoyens européens handicapés.

Les membres d’European Lotteries (EL) partagent tous un objectif commun: permettre aux jeux de hasard de bénéficier à toute la société. Le FEPH coordonne les organisations de personnes handicapées dans tous les États membres de l’UE. Ce partenariat s’appuie sur les services importants que les loteries nationales, comme ONCE en Espagne, peuvent offrir pour améliorer la vie des personnes handicapées en Europe.

Le FEPH et EL se sont engagés à collaborer pour :

Contribuer à l’emploi des personnes handicapées

des personnes handicapées Soutenir la pleine intégration des personnes handicapées dans la société

des personnes handicapées dans la société Partager les meilleures pratiques venues de toute l’Europe

venues de toute l’Europe Sensibiliser aux questions liées au handicap

L’emploi est un instrument essentiel en faveur de l’inclusion. L’Europe compte 80 millions de personnes handicapées, mais 29% seulement des Européens handicapés ont un emploi.

Les organisations encourageront la coopération entre les loteries nationales européennes et les conseils nationaux de personnes handicapées, pour qu’elles collaborent au niveau national et entreprennent des actions concrètes dans ces domaines.

Le président du Forum Européen des Personnes Handicapées, Yannis Vardakastanis, a déclaré : « En 2010, le FEPH a participé activement à la ratification par l’UE de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le mouvement des personnes handicapées travaille à présent à sa mise en application et collabore étroitement avec les organismes européens clés. Les loteries nationales jouent un rôle important pour améliorer la vie des personnes handicapées: cet accord de coopération inclut des partenariats au niveau national, parce qu’il est essentiel pour notre mouvement d’être impliqué dans les décisions sur la façon dont les loteries peuvent bénéficier aux personnes handicapées. »

> Tout le monde est gagnant

Pour le président d’European Lotteries, Friedrich Stickler : « Cet accord de coopération repose sur les contributions existantes des loteries nationales de l’Union européenne à la pleine intégration des personnes handicapées. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer encore plus étroitement avec le Forum Européen des Personnes Handicapées et ses membres ». Le vice-président d’EL, Christophe Blanchard-Dignac, se joint à cette déclaration : « Les membres d’EL font bénéficier les jeux de hasard à toute la société. Afin de jouer pleinement notre rôle dans la société, il est essentiel pour nous de travailler en collaboration avec des parties prenantes comme les conseils nationaux membres du FEPH. En nous inspirant de l’exemple de notre membre ONCE, en Espagne, nous nous sommes engagés à mettre en avant une grande variété de bonnes pratiques sur la façon dont les loteries peuvent favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans toute l’Europe. »