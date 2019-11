Handicap physique : les entreprises du Rhône se mobilise

Du 9 au 15 mars, à l’occasion de la, semaine nationale des personnes handicapées physiques, les entreprises du Rhône se mobilisent pour soutenir les familles touchées par le handicap.

Plus d’une cinquantaine d’entreprises du département participent à l’opération « Brioches en Fête » et accueilleront un stand de vente de Brioches à l’ancienne (5€ les 500g) à l’entrée de leurs locaux. Des entreprises partenaires ont également commandées des brioches à titre personnel (pour des gestes commerciaux par exemple). Ainsi le groupe chimique et pharmaceutique Bayer a commandé plus de 1500 brioches APF. Les commandes de particuliers sont aussi possibles auprès de la délégation, une livraison à domicile peut être organisée.

D’autre part, en partenariat avec l’ASVEL, l’APF commercialise des places pour la rencontre ASVEL- Le Mans du vendredi 27 mars 2009 à 20h00 à l’Astroballe. Ces places sont en vente au prix exceptionnel de 9 € directement reversés à l’association. (Contactez Magalie Nicolas à la Délégation au 04 72 43 01 01 pour réserver vos places.)

L’ensemble des font récoltés par l’Association des Paralysés de France lors de ces opérations financeront le service des Fenottes de l’APF lancé fin janvier qui permet aux familles et aux aidants de personnes en situation de handicap moteur de prendre du répit : une garde à domicile mise en relation par l’APF vient les remplacer ponctuellement en fonction de leur demande.

Au-delà de ces opérations, l’APF travaille quotidiennement avec les entreprises : information juridique, accompagnement stratégique et conseil dans la mise en place d’une politique handicap réussie, sensibilisation au handicap et au maniement du fauteuil roulant, partenariat d’image et valorisation des politiques réussies.

Le handicap à domicile dans le Rhône

En Rhône-Alpes on estime à environ 200 000 le nombre de personnes en situation de handicap vivant à domicile. Au delà de 70 ans plus d’une personne sur deux est concernée.

Dans le département du Rhône, 40 000 personnes en situation de handicap sont dépendantes et vivent à domicile. 82% d’entres elles ont moins de 60 ans. C’est à ces personnes et à leurs familles que s’adresse le service des Fenottes de l’APF.

Les raisons du maintien à domicile sont diverses :

– Manque de place dans les établissements spécialisés,

– Préférence de la famille ou de la personne elle-même pour une organisation permettant de rester chez soi (même si cette organisation peut-être lourde et contraignante…).

Le handicap touche toutes les catégories de population, mais quelque soit leur tranche d’âge la dépendance est relativement plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Pareillement, la dépendance est plus élevée chez les ouvriers que chez les cadres et les populations intellectuelles supérieures.

Toutes ont besoins d’une aide quotidienne apportée la plupart du temps par la famille.

L’A.P.F. en bref :

L’A.P.F., créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui rassemble près de 32 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000 salariés. L’A.P.F. milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.

L’A.P.F. gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture…

Dans le Rhône. Dans chaque commune du Grand Lyon se trouve un Relais A.P.F. susceptible d’aider, d’orienter et d’informer les personnes en situation de handicap mais aussi les autorités ou les commerçants sur la législation et les aides existantes en matière de handicap.

Fort de plus de 800 adhérents et d’une centaine de bénévoles réguliers, l’Association des Paralysés de France compte dans le département neuf établissements et couvre l’ensemble du secteur médico-éducatif, centres de travail et lieux de revendication.