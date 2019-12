Handicap : Patrick Devedjian et André Santini signent une convention pour faciliter les démarches administratives des isséens

Vendredi 4 février à l’Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux, Patrick Devedjian, président du Conseil général, député des Hauts-de-Seine, et André Santini, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux, signeront la convention pour la mise en œuvre permanente d’une plate-forme de transmission dématérialisée des dossiers destinée à faciliter et accélérer les démarches administratives des isséens avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d’intérêt public (GIP) géré par le Conseil général.

Ce projet, impulsé par Paul Subrini, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), fait d’Issy-les-Moulineaux la ville « test » par le biais de son Centre communal d’action sociale (CCAS). La mise en place de cette plate-forme vise à améliorer les relations entre les personnes handicapées isséennes et les services de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), au moyen de la transmission dématérialisée de leurs dossiers avec une liaison sécurisée, leur évitant de se déplacer à Nanterre tout en assurant un suivi administratif de leurs demandes.

Cette convention est une première étape dans le partenariat qui lie le CCAS d’Issy-les-Moulineaux et la MDPH. Elle sera suivie par la mise en œuvre d’un outil pour optimiser la relation entre les services administratifs et les usagers. Ces actions pourraient être généralisées aux 35 autres communes du département.