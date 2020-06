La seconde Conférence nationale du handicap a eu lieu le 8 juin. C’est l’occasion pour « Regards sur l’actualité » de faire le point sur les politiques publiques mises en oeuvre et les mesures restant à prendre dans le domaine de l’égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées.

Alors que le handicap a longtemps été envisagé en termes médicaux comme conséquence d’un problème de santé, il est devenu une question politique et sociale. Sachant que dans les pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), une personne sur sept en âge de travailler déclare avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée affectant sa vie quotidienne, l’accessibilité et la participation sociale des personnes handicapées constituent de véritables enjeux socio-économiques au niveau européen. Des avancées ont été effectuées, mais il reste encore à faire pour que les handicapés bénéficient des mêmes droits que les autres citoyens.

Au sommaire

• Politiques du handicap : état des lieux (Jean-

François Ravaud)

• Handicap : les voies de réforme possibles (entretien

avec Pascale Ribes)

• La participation sociale des personnes handicapées

de 20 à 59 ans (Catherine Barral et Seak-Hy Lo)

• La prise en charge des personnes handicapées

(Marie-Éve Joël)

• Les politiques de prise en charge des adultes

handicapés en Europe et en Amérique du Nord

(Sylvie Cohu et Diane Lequet-Slama)

Handicap : où en sommes-nous ?

Collection Regards sur l’actualité n° 372

La Documentation française, 96 pages, 7,80 euros

(papier) ; 5,5 euros (version numérique)