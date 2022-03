Handicap neurologique : Un appel à projets en faveur des patients

Ecouter article Ecouter article

Le fonds de dotation AbbVie lance un troisième appel à projets pour améliorer le parcours de soins des patients en situation de handicap neurologique

L’entreprise biopharmaceutique internationale AbbVie Santé & Perspectives lance son troisième appel à projets pour soutenir des projets de santé d’intérêt général et innovants. Objectif : améliorer les parcours de soins des patients en matière de handicap neurologique sur l’ensemble du territoire. En effet, AbbVie s’engage à promouvoir des projets susceptibles d’améliorer la trajectoire de ses patients. Le fonds de dotation met à disposition des lauréats une dotation qui s’élève au total à 1 million d’euros.

Comment participer ?

L’appel à projets du fonds de dotation s’adresse aux structures d’intérêt général. Dans ces structures, on peut retrouver les associations de soignants, de patients ou d’usagers, mais également, aux acteurs du médico-sociale. Les projets attendus doivent contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants :

Optimiser la stratégie d’identification et de prise en charge du handicap résiduel

Favoriser l’adressage des patients vers les centres référents par une prise en charge multidisciplinaire coordonnée

Assurer un meilleur relais ville hôpital afin d’offrir des soins de qualité à tous.

Ainsi, les porteurs de projets sont invités à soumettre leur dossier avant le vendredi 3 juin 2022 sur l’espace de candidature électronique disponible sur le site internet. Les dossiers seront ensuite soumis à un comité scientifique indépendant d’évaluation pour être ensuite choisis par le Conseil d’administration du fonds AbbVie & Perspectives.

Une dotation importante pour les projets retenus

Après l’évaluation, chaque lauréat pourra recevoir jusqu’à 150 000 euros. Le comité scientifique précise que « la pluridisciplinarité, l’indépendance et l’engagement terrain du Comité Scientifique assure une sélection de projets susceptibles de répondre aux grands enjeux d’amélioration du parcours de soin dans le handicap neurologique. Une attention particulière sera portée à la pertinence de chaque candidature. Mais également à sa méthodologie et à sa faisabilité. L’impact potentiel de ses résultats sur l’amélioration concrète des parcours et leur possible extrapolation sont aussi, des enjeux importants ».

Noémie Rochefeuille