Handicap multiple : Appel à candidatures sur le thème du polyhandicap

Récompenser les initiatives visant à améliorer la vie des personnes souffrant de handicap multiple : Telle est la vocation de la nouvelle édition du Prix Puyoo en 2021.

Aresato – Association pour la recherche et la santé pour tous – lance un appel à candidatures pour son Prix Puyoo 2021. Cette nouvelle édition sera consacrée au thème du handicap multiple. Elle récompensera cinq projets destinés à améliorer la recherche et l’innovation dans des domaines tels que la technologie, les thérapies, l’accompagnement des personnes atteintes de polyhandicap et celui de leur entourage (organisation des soins, qualité de vie).

“Le polyhandicap et le plurihandicap ne sont pas des maladies en soi, mais une association de plusieurs déficiences et incapacités, correspondant à plusieurs types de causes, expliquent les membres de l’association Aresato. Il s’agit d’un handicap grave possédant plusieurs formes d’expressions, telles que les déficiences motrices et/ou intellectuelles et/ou sensorielles. Ces dernières entraînent une forte restriction de l’autonomie et des possibilités de s’exprimer, interagir et percevoir son environnement pour les personnes qui en souffrent”.

À noter que Jean-Jacques Puyoo, fondateur du groupe Aiglon, apporte son soutien à ce prix destiné à soutenir toute action liée au handicap multiple.

Quels sont les critères de participation ?

Pour participer au Prix Puyoo, chaque inscrit doit être de nationalité française ou étrangère, résider en France, être une personne morale avec un but non lucratif et dont l’activité et le siège social sont implantés en France.

Nature du prix

Les lauréats recevront une aide financière ainsi qu’un accompagnement managérial.

L’aide financière sera de :

20 000 euros pour le 1er lauréat

12 000 euros pour le 2e lauréat

8 000 euros pour le 3e lauréat

6 000 euros pour le 4e lauréat

4 000 euros pour le 5e lauréat

“Un partenariat entrepreneurial (3 jours de consulting) sera proposé au 1er lauréat pendant la première année : entretiens avec un dirigeant sur la réflexion stratégique, le management et le développement du projet”, précisent les organisateurs.

Calendrier du Prix Puyoo dédié au handicap multiple

Date limite de dépôt des dossiers : 11 octobre 2021

Délibération du jury : 1ère semaine de novembre 2021

Remise des prix : dernière semaine de novembre 2021. La date exacte sera précisée directement auprès des lauréats.

Plus d’informations et dossier d’inscription pour le Prix Puyoo sur le site de l’association Aresato.

