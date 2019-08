Handicap mental : un foyer très vert

À Monclar dans le Lot-et-Garonne, un foyer pour personnes en situation de handicap mental travaille avec une réserve naturelle. Objectif : proposer à ses résidents une ouverture sur la nature.

Initié entre le Foyer Mont Clair et la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière depuis 2005, ce projet vise à faire découvrir la nature aux résidents par le biais d’activités au sein du Foyer et par des balades. « Depuis le lancement du projet, les résidents fabriquent et construisent des abris pour attirer la faune au sein du jardin du Foyer », explique Julien Roi, animateur nature qui travaille en duo avec Jean-Marc Bonetti, éducateur spécialisé au Foyer du Mont Clair. Celui-ci accueille environ 70 adhérents d’entre 20 et 50 ans. « Au fils des interventions, on peut

se rendre compte des bienfaits de ces activités, témoigne Julien Roi. Certains résidents retiennent le nom de espèces, d’autres à l’origine introvertis se mettent à poser des questions et à réagir.»

Une mare pédagogique Lauréat du Concours Banque Populaire 2007 et « Coup de Coeur » des projets pédagogiques par Réserves Naturelles de France, le Foyer a investi la récompense dans l’aménagement d’une mare pédagogique. « Une mare est toujours un milieu riche, un refuge pour des dizaines d’espèces, explique Julien Roi. Dès sa création, la mare du Foyer a accueilli des espèces très intéressantes dont le Pélodyte ponctué, un petit crapaud blanc-crème avec des tâches vertes, protégé à l’échelon national. » Les résidents ont bien évidement suivi les différentes étapes de la construction et ont pour la plupart participé aux travaux. Chaque année, la Réserve Naturelle de la Mazière organise également, pour les résidents qui le souhaitent, des Séjours Découverte Nature d’une semaine dans différentes régions de France.