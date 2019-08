Handicap mental: la Banque de France renforce son dispositif

Impliquée depuis trente ans en faveur de l’accès à l’emploi des personnes handicapées mentales, la Banque de France s’attache aujourd’hui à renforcer leur intégration au sein de son personnel, au travers notamment d’une meilleure accessibilité de certains de ses outils informatiques. Ce dispositif sera présenté par Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur de la Banque de France, et Marie-Anne Montchamp, ancien ministre, députée du Val-de-Marne, présidente de l’Agence Entreprises et Handicap, jeudi 12 novembre, lors de la conférence organisée à l’occasion des 30 ans d’existence du premier Centre d’adaptation et de réinsertion par le travail (Cart). Fondé en 1979 par la Banque de France, ce centre, réservé aux handicapés mentaux, est situé au siège parisien de la Banque.