Handicap : l’Union européenne ratifie la convention de l’ONU

L’Union européenne a formellement conclu la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, devenant ainsi le premier groupe intergouvernemental à ratifier un traité relatif aux droits de l’homme. Le mouvement des personnes handicapées s’est assuré que l’Union européenne ratifie la convention avant la fin de l’année 2010. Le Forum Européen des Personnes Handicapées se réjouit de cette avancée, qui constitue un remarquable progrès et contribuera à améliorer la vie des 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe.

Le Mouvement Européen des Personnes Handicapées se réjouit de cette ratification historique

Il s’agit d’un changement de politique majeur quant à l’application des droits de l’homme pour tous les Européens et le placement du handicap en priorité de l’ordre du jour des droits de l’homme.

Yannis Vardakastanis, président du Forum Européen des Personnes Handicapées, souligne : « L’Union européenne vient non seulement de franchir une grande étape de son histoire, mais elle envoie également un signal positif aux Etats membres qui n’ont pas encore ratifié la convention. Il est temps de s’engager pour les droits des personnes en situation de handicap. »

Dans l’Union européenne, plus de 80 millions de personnes son t en situation de handicap, soit plus de 15% de la population de 27 pays. 11 des 27 Etats membres n’ont pas encore ratifié le traité.

Le mouvement européen des personnes handicapées reconnaît le rôle clé joué par la Présidence belge, qui s’était engagée à mener à bien la ratification de la Convention ONU et y est parvenue.

Les prochaines étapes pour s’assurer du succès de son application

Tout d’abord, La Convention de l’ONU stipule que chaque état membre de la Convention doit établir un point focal pour coordonner son application. Au niveau européen, l’action concrète les personnes handicapées recommandent est la désignation du bureau du Secrétaire général de la Commission européenne, afin de s’assurer que le handicap soit intégré partout dans la vie sociale. Le Mouvement Européen des Personnes Handicapées demande à la présidence hongroise de travailler activement à la mise en œuvre de la Convention pendant les premiers mois de l’année 2011.

Ensuite, le Mouvement Européen des Personnes Handicapées souligne l’importance de l’implication des organisations de personnes handicapées dans l’application du traité.

Dans quelle mesure cette Convention est-elle contraignante pour les Etats membres et pour l’Union européenne ?

Toutes les institutions de l’Union européenne devront désormais appliquer les valeurs de la Convention dans toutes les politiques relevant de leur compétence garantissant l’intégration du handicap. Du transport à l’emploi et des technologies de l’information et de la communication à la coopération de développement. Cela implique également qu’ils doivent adapter l’accès à leurs bâtiments, leurs emplois et la politique de communication.

