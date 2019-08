Handicap : Les USA vont signer la Convention des Nations unies

Le président américain a annoncé vendredi 24 juillet que les Etats unis allaient signer, dés la semaine prochaine la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Barack Obama, qui s’exprimait à l’occasion du 19e anniversaire du « Americans with disabilities Act » (la loi nationale américaine contre la discrimination envers les personnes handicapées), a également appelé les pays non signataires à prendre la même décision : “Disability rights aren’t just civil rights to be enforced here at home.

They are universal rights to be recognized and promoted around the world”. Les droits des personnes handicapées ne sont pas seulement des droits civils qui doivent être respectés ici chez nous. Ce sont des droits universels qui doivent être reconnus et promus dans le monde entier. Après la signature de cette Convention par l’ambassadrice Susan Rice, le Sénat américain devra ratifier le texte pour que les Etats-Unis deviennent le 63e Etat partie à la Convention. (Source Handicap International)