Handicap : Les étudiants de l’ESC Grenoble se mobilisent du 4 au 8 avril

Pour la troisième année consécutive, l’ESC Grenoble organise la semaine Handimanagement avec notamment Olivier Hatem, champion paralympique de tir à l’arc et David Smétanine, champion paralympique de nage libre. Etudiants, professionnels, permanents de l’Ecole et toutes les personnes qui le souhaitent, viendront rejoindre les 600 personnes ayant déjà obtenu le label HandiManager à l’Ecole.

Depuis 2005, une loi impose aux entreprises de compter dans leurs effectifs 6% d’employés en situation de handicap. Ainsi tout futur manager sera un jour confronté à cette situation et se doit d’être sensibilisé à cette problématique pour devenir un manager responsable. Cette question du handicap en entreprise est complexe du fait de sa multiplicité : l’accessibilité, l’intégration de la personne en situation de handicap mais aussi l’acceptation de cette dernière par ses collègues valides ne sont que quelques-unes des nombreuses questions soulevées par cette problématique.

C’est dans ce contexte que s’inscrit Handimanagement, programme pédagogique sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées en entreprise. Il se décline notamment en semaine de sensibilisation organisée dans toute la France. A l’ESC Grenoble, il est organisé par dix étudiants de première année du Programme Grande Ecole.

En deux ans, près de 600 personnes ont obtenu le label lors des semaines Handimanagement à Grenoble Ecole de Management, ce qui démontre le véritable intérêt de ce projet.

« Tout au long de la semaine, les candidats au label pourront participer à des conférences animées par des personnes valides ou en situation de handicap, qui viendront évoquer leur expérience et nous informer sur la place qu’occupent actuellement les personnes en situation de handicap dans l’entreprise. Les participants pourront aussi aller à la rencontre de ces intervenants au cours de discussions informelles, afin de mieux appréhender le quotidien des personnes handicapées, et participeront à des mises en situation de handicap au travers d’activités ludiques, telles que des parcours en fauteuil roulant ou des parcours en aveugle », explique Simon Perez, chef de projet et étudiant à Grenoble Ecole de Management.

Nouveauté 2011 : les candidats au label se verront également proposer un cas managérial autour du thème du handicap au travail qu’ils traiteront en équipe. Cette nouveauté valorise un peu plus le label « Handimanager », délivré aux participants ayant participé à suffisamment d’activités.

Au programme

Lundi 4 avril 2011

8h00-12h00 : Matinée de lancement, petit déjeuner, inscriptions, activités ludiques (parcours en fauteuil, peinture en aveugle)

12h00-13h00 : Conférence / Club handicap et entreprises MEDEF : Présentation du B.A-BA sur le handicap en entreprise

13h00-14h00 : Conférence avec Marie Pinel (resp. mission handicap), Mickael Sezupiel et Sophie Flubacker (Decathlon) et Yann Kernet (Banque Populaire) : La gestion du handicap

14h00-17h00 : Discussion et activités Sidaction

Mardi 5 avril 211

8h00-12h00 : Petit déjeuner, mise en situation, activités ludiques

13h00-14h00 : Conférence avec Yann Echinard (UPMF) : Handicap et société

14h00-17h00 : Discussion avec Yann Echinard (UPMF) suite à la projection du film « Tous parents » et discussion Anne Marie Choupin sur la Déficience auditive

17h00-18h00 : Langue des Signes Française

Mercredi 6 avril 2011

8h-12h : Petit déjeuner, mise en situation, activités ludiques

14h00-17h00 : Conférence sur le recrutement des personnes handicapées avec A. Avenier (St Ericsson) et M. Tymen (STMicroelectronics)

14h00-17h00 : Discussion avec Céline Siegler (spécialiste des relations hommes chiens) et étude de Cas avec B. Bod (Crédit Agricole)

17h00-18h00 : Langue des Signes Française

19h00 : Dîner dans le noir

Jeudi 7 avril 2011

8h-12h : Petit déjeuner, mise en situation, activités ludiques

13h00-14h00 : Conférence sur les « Relations entre entreprises adaptées et entreprises “classiques” » avec JM Jourdan (STMicroelectronics) et Miguel Fernandez (EASI)

14h00-17h00 : Discussion avec les Travailleurs de l’EASI (Entreprise Adaptée de Sous-traitance industrielle) et étude de cas avec G. Coutant (Responsable mission handicap Axa France)

Vendredi 8 avril 2011

8h-12h : Petit déjeuner, mise en situation, activités ludiques

13h00-14h00 : Le handicap dans la pratique sportive avec Olivier Hatem (CEA) et David Smetanine.

14h00-17h00 : Cérémonie de clôture