Handicaps : Un livre pédagogique pour les professionnels et les aidants

Un ouvrage pédagogique pour guider les professionnels du médico-social et les aidants : “Handicaps, les chemins de l’autonomie”

Un ouvrage concret et pratique qui propose une approche globale et accessible aussi bien aux professionnels du secteur médico-social qu’aux proches d’une personne en situation de handicap. Ainsi, ce livre s’adresse à tout professionnel ou parent ayant à faire face aux handicaps et à s’occuper d’une personne handicapée avec des outils pour mieux la comprendre, en apprenant à l’observer, et savoir quelle démarche éducative adopter.

Accompagner en considérant chaque personne en situation de handicap dans son ensemble

« L’accompagnement des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap est souvent très complexe. Surtout si ce handicap est sévère, il est difficile de trouver un point d’appui pour construire un projet éducatif. Partant du postulat que tout être est en capacité d’apprendre avec un environnement éducatif adéquat, l’auteure propose une approche pédagogique basée sur une évaluation positive de la personne, ses connaissances, ses acquis, même minimes, et non ses déficits et ses échecs. Elle aborde tous les aspects du développement de l’être humain (moteur, cognitif, sensoriel, affectif, émotionnel…) pour élaborer une démarche éducative basée sur les activités quotidiennes, l’inclusion scolaire et la recherche d’autonomie. Avec l’observation du développement comme base de travail, elle donne des repères précis, illustrés d’exemples concrets, qui sont autant d’outils à destination des professionnels et des parents face aux handicaps.

Une approche globale pour une autonomie maximale

La recherche du mieux-être et de la qualité de vie pour les personnes en situation de handicap et ceux qui les entourent passe par le choix des priorités éducatives, spécifiques à chaque individu, qui n’est ni objet de soins ni objet de « protocoles », mais sujet instruit dans une approche globale pour atteindre la plus grande autonomie possible et se libérer ainsi de la dépendance, de l’infantilisation et de dangers potentiels de maltraitance ».

Gloria Laxer est chercheuse HDR en sciences de l’éducation, orthophoniste, et maître de conférences honoraire en sciences de l’information et de la communication. Elle est également conférencière dans tous les pays européens et aux États-Unis, et assure des activités de formation continue dans les établissements sociaux et médico-sociaux en France, Suisse, Italie, Irlande…

« Handicaps, les chemins de l’autonomie – manuel de pédagogie développementale », Gloria Laxer, éditions Érès.