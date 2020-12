Handicap: le PS dénonce le "bilan catastrophique de la droite"

Listen to this article Listen to this article

PARIS, (AFP) – Le PS a dénoncé mardi le bilan de la droite “catastrophique” en matière de handicap. Le Parti s’engage pour 2012 à prendre en compte le handicap “dans chaque loi soumise au Parlement” et rendre accessible “tous les services de l’Etat et des administrations”. Cette annonce se faisait alors que se tenait hier la deuxième Conférence national du handicap.

“Le Parti socialiste soutient la mobilisation des associations qui, comme l’APF (Association des paralysés de France), dénoncent une politique du handicap en faillite et menacent de boycotter cette conférence”, a assuré dans un communiqué Charlotte Brun, secrétaire nationale du PS (personnes âgées, handicap et dépendance).

Le PS “s’engage, dans le cadre du projet pour 2012, à prendre en compte le handicap dans chaque loi soumise au Parlement, à assurer l’accessibilité de tous les services de l’Etat et des administrations et leur exemplarité en matière d’emploi et à garantir la scolarisation des enfants par le développement de vrais métiers de l’accompagnement sur la base de qualifications reconnues”.

“L’objectif pour nous est de bâtir une ville accessible à tous où chacun puisse se sentir pleinement citoyen”.

“La mise en accessibilité des bâtiments publics prévue pour 2015 a été repoussée sine die”, fait valoir le PS qui craint également qu'”à la fin du mois”, “l’ensemble des bâtiments neufs risquent d’être exemptés de l’obligation d’accessibilité”.

“Le taux de scolarisation des enfants en situation de handicap, présentée comme une priorité du président, reste un mystère” et “les travailleurs en situation de handicap sont deux fois plus au chômage que l’ensemble de la population (19 % contre 9 %)”, dénonce également le PS.