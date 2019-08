Le guide pratique APAJH édition 2011, entièrement mis à jour et rédigé par des spécialistes de la Fédération des APAJH (Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés) s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leur famille ainsi qu’à toutes les personnes concernées par le handicap. Il répond de manière à l’ensemble des questions que chacun se pose.

Divisé en quatre parties, ce guide présente d’abord le cadre institutionnel : le secteur médico-social et la classification des handicaps. La seconde partie est consacrée à la petite enfance et à l’école (scolarisation en milieu ordinaire, formation professionnelle, aides financières…) : les parents trouveront les bons conseils pour inscrire un enfant en situation de handicap à la crèche, les conditions pour bénéficier d’un congé de présence parentale, etc. La troisième partie traite de la vie adulte : tous les renseignements en matière d’emploi, de formation, de ressources, de fiscalité et de couverture sociale y figurent. La dernière partie est consacrée à l’intégration à la vie ordinaire, accessibilité à la cité, accès à la culture et aux loisirs et au droit à la vie privée et à une vie affective. Des adresses utiles et des extraits des textes de lois sont consultables en fin d’ouvrage.

Handicap, le Guide pratique, PRAT Editions, 23 euros