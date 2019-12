« Handicap, le Guide pratique » édition 2011 : Sortie le 10 mars

Le guide pratique APAJH édition 2011, entièrement mis à jour et rédigé par des spécialistes de la Fédération des APAJH (Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés) sort le 10 mars.

Conçu pour rendre le droit accessible à tous et faire valoir ses droits, il s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leur famille ainsi qu’à toutes les personnes concernées par le handicap. Il répond de manière claire et précise à l’ensemble des questions que chacun se pose. Une mine de renseignements utile !

LE GUIDE PRATIQUE APAJH, UN GUIDE A JOUR DES DERNIERS DECRETS D’APPLICATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2005

Divisé en quatre parties, ce guide présente d’abord le cadre institutionnel : le secteur médico-social et la classification des handicaps. La seconde partie est consacrée à la petite enfance et à l’école (scolarisation en milieu ordinaire, formation professionnelle, aides financières…) : les parents trouveront les bons conseils pour inscrire un enfant en situation de handicap à la crèche, les conditions pour bénéficier d’un congé de présence parentale, etc. La troisième partie traite de la vie adulte : tous les renseignements en matière d’emploi, de formation, de ressources, de fiscalité et de couverture sociale y figurent. La dernière partie est consacrée à l’intégration à la vie ordinaire, accessibilité à la cité, accès à la culture et aux loisirs et au droit à la vie privée et à une vie affective. Des adresses utiles et des extraits des textes de lois sont consultables en fin d’ouvrage.

L’édition 2010 intègre l’ensemble des décrets d’application de la loi du 11 février 2005, notamment concernant les aidants familiaux.