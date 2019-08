Handicap: le gouvernement convoque les transporteurs aériens et ferroviaires – AFP

PARIS, 30 mars 2010 (AFP) – Le gouvernement, réagissant au cas d’une passagère tétraplégique débarquée d’un vol faute d’accompagnateur, a annoncé lundi son intention de convoquer “très prochainement” les transporteurs aériens et ferroviaires afin d’améliorer l’accès des handicapés. Cette déclaration intervient après qu’une femme de 38 ans, paralysée à la suite d’un accident, a annoncé samedi avoir saisi la Halde pour avoir été “débarquée” le 21 mars d’un vol Paris-Nice sur la compagnie à bas prix EasyJet, au motif qu’elle n’avait pas d’accompagnateur.

Le ministre du Travail, Eric Woerth, le secrétaire d’Etat aux Transports, Dominique Bussereau, et sa collège chargée de la Famille, Nadine Morano, se sont déclarés “choqués par la situation vécue” par cette handicapée, dans un communiqué commun.

La rencontre entre les associations de personnes handicapées et les grandes entreprises de transport aérien et ferroviaires de voyageurs vise à dresser “un état des lieux précis des conditions de voyage” des handicapés et “définir au plus vite des mesures”, indique le communiqué gouvernemental.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire de l’accessibilité, mis en place le mois dernier, cinq ans après la loi du 11 février 2005 qui rend notamment obligatoire l’accessibilité aux handicapés des bâtiments et des transports d’ici à 2015.

Mme Morano a contacté personnellement la passagère éconduite, qui a saisi la Halde, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, afin de “lui témoigner son entier soutien”, a indiqué son cabinet à l’AFP.

La secrétaire d’Etat s’est aussi émue du cas de deux soeurs en fauteuil électrique, qui se sont vu refuser l’accès à un même TGV à Albertville (Haute-Savoie), a-t-on précisé de même source.

Ces deux femmes d’une vingtaine d’années, souffrant d’une maladie génétique, n’avaient pu récemment réserver un billet à bord du même train, car la rame ne pouvait accueillir qu’une seule place pour handicapé en fauteuil.

Contacté par l’AFP, la SNCF a reconnu que ce problème ne se posait que sur les rames encore non rénovées. “C’est un concours de circonstances malheureux”, a indiqué une porte-parole, en précisant que la plupart des trains étaient désormais équipés pour recevoir plusieurs handicapés.

A la suite de cette affaire, l’Association des paralysés de France avait écrit au secrétaire d’Etat aux Transports pour lui faire part de son indignation.

