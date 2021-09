Handicap l’amnésie collective le livre sur la réalité du handicap en France

Ecouter article Ecouter article





L’amnésie collective, un livre qui dévoile la face cachée du handicap en France en 2021

En France, les institutions de la République, les juridictions, les autorités administratives indépendantes, les groupements d’intérêt public (les maisons départementales des personnes handicapées !) n’ont ni l’obligation de recruter des personnes handicapées, ni celle de verser d’amende à un fonds d’insertion… Cette anomalie est le révélateur, parmi tant d’autres, d’une ségrégation de facto de millions de personnes vivant avec un handicap.

Les auteurs de cet ouvrage, tous deux non-voyants, dénoncent la complexité imposée par le modèle médical du handicap, centré sur les incapacités du patient objet de soins, pour maintenir un monopole abusif du ministère de la Santé sur des millions de citoyens. Ils analysent et illustrent ce que doivent être de bonnes pratiques valorisant les personnes handicapées dans le domaine de l’éducation, l’emploi, les politiques publiques, l’innovation sociale, etc. Pour redonner aux personnes handicapées leur dignité et l’accès aux droits fondamentaux, il faut un modèle social du handicap, centré sur la personne vivant en toute autonomie au cœur de la société. La France cessera alors d’être le pays des avancées théoriques, pendant que les progrès concrets se font ailleurs.

Bachir Kerroumi est docteur en sciences de gestion et économiste à la Mairie de Paris, chargé de mission “résilience”, il est chercheur associé au Conservatoire des Arts et Métiers et administrateur du Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (www.apidv.org). Il est notamment l’auteur d’un récit biographique : Le voile rouge (Gallimard, 2009, voir www.liberation.fr/portrait/2001/04/25/inutile-d-assister_362448).

Stéphane Forgeron est inspecteur auditeur à la BNP. Diplômé d’HEC PARIS en 2007, avec une spécialisation en management & nouvelles technologies, Stéphane Forgeron a 15 ans d’expérience professionnelle dans les achats hors-production et dans l’audit interne, ainsi que différentes fonctions à l’étranger. Il est également administrateur de LADAPT (www.ladapt.net) travaillant pour

promouvoir l’emploi accompagné en France.

Prix : 20,90 €

En librairie à partir du 8 septembre 2021

320 pages

