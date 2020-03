Handicap international salue l’entrée en vigueur du Traité d’Oslo – AFP

Handicap International a exprimé jeudi sa “très grande satisfaction” quelques jours avant l’entrée en vigueur le 1er août du Traité d’Oslo interdisant les bombes à sous munitions (BASM). “C’est la première fois dans l’Histoire que des armes conventionnelles sont interdites grâce à la pression exercée par la société civile”, s’est félicité Jean-Marc Boivin, directeur général de Handicap International, dans un communiqué. Le traité d’Oslo interdit l’emploi, la production, le stockage et le transfert des BASM et “prévoit aussi des dispositions novatrices concernant l’assistance des 500.000 victimes des BASM, des mines et des restes explosifs de guerre”, souligne l’association.

Il a été signé par 107 pays et ratifié par 37. La France, qui l’a signé en

2008 et l’a ratifié en septembre 2009, a montré une “position encourageante”, estime Handicap International, qui lutte contre les sous-munitions depuis 2003.

L’association organisera le 25 septembre 2010 la 16e édition de la Pyramide de chaussures dans 31 villes françaises afin de sensibiliser l’opinion publique aux risques des mines antipersonnel et des BASM, qui tuent ou mutilent une personne toute les 90 minutes dans le monde, selon Handicap International.

