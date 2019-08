Handicap International reçoit le prix humanitaire Conrad N. Hilton 2011

La Fondation Hilton a annoncé que le prix humanitaire Conrad N. Hilton 2011 est décerné à Handicap International pour son engagement auprès des personnes handicapées vivant dans des situations de pauvreté, d’exclusion, de conflits ou de catastrophes naturelles. Depuis 1996, ce prix, d’un montant de 1,5 million de dollars américains, récompense chaque année une organisation humanitaire pour sa contribution exceptionnelle à l’apaisement de la souffrance humaine. Il sera remis à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se tiendra le 13 avril 2011 à Redwood City, en Californie.

Le lauréat du prix humanitaire Conrad N. Hilton pour l’année 2011 a été désigné à Genève le mardi 15 mars par Judy Miller, vice-présidente de la Fondation Conrad N. Hilton et directrice du prix, en présence de la princesse Salimah Aga Khan, membre du jury, de Bernard Kouchner, ancien Ministre français des Affaires étrangères et européennes et ancien Haut représentant du Secrétariat général de l’ONU au Kosovo, de Cornelio Sommaruga, ancien secrétaire d’Etat de la Confédération helvétique, ancien Président du Comité International de la Croix Rouge et Président d’honneur du Centre international de déminage humanitaire de Genève (GHICD).

Madame Miller a souligné l’importance du travail de Handicap International pour améliorer les conditions de vie de personnes handicapées, en particulier lors de crises humanitaires. « Les personnes handicapées sont les plus vulnérables dans nos sociétés et Handicap International a transformé la façon dont le monde considère cette minorité oubliée. Grâce à 30 années d’un engagement sur le terrain toujours plus innovant et à une action de plaidoyer internationale, de plus en plus de pays s’assurent que les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits que les personnes valides. Handicap International a étendu ses activités de l’aide aux victimes de mines à l’assistance aux personnes handicapées suite à des maladies, des blessures, des conflits ou des catastrophes naturelles. Des millions de personnes ont pu reprendre le chemin de la vie grâce au travail de cette organisation. »

Selon Judy Miller, environ 200 organisations humanitaires ont postulé au prix cette année. Un processus rigoureux d’évaluation des candidats finalistes a été conduit, comprenant des enquêtes sur le terrain. Un enquêteur de la Fondation Hilton a ainsi visité Handicap International au Kenya, où l’organisation travaille dans les camps de réfugiés Somali. La sélection finale a été opérée par un jury international composé de sept membres prestigieux.

La cérémonie officielle de remise du prix Conrad N. Hilton se tiendra le 13 avril 2011 à Redwood City, en Californie dans le cadre du Forum Global de la Philanthropie, auquel assistent chaque année des centaines de philanthropes et de représentants de fondations publiques et privées. Michelle Bachelet, ancienne Présidente du Chili, première Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes, entité mise en place pour promouvoir l’égalité des sexes et l’indépendance des femmes, prononcera le discours d’ouverture de la cérémonie du Prix Conrad N. Hilton.

Pour Handicap International, co-lauréate en 1997 du Prix Nobel en tant que membre fondateur de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel (ICBL) et lauréate en 1996 du Prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Prix Conrad N. Hilton récompense 30 ans d’action humanitaire. Pour Jean-Baptiste Richardier, co-fondateur et directeur général de Handicap International : « Handicap International est née en 1982 pour agir et redonner une voix aux plus vulnérables d’entre nous, les personnes handicapées, qui subissent des crises liées à la pauvreté, aux conflits ou aux catastrophes naturelles. Je suis convaincu que les membres du jury du prix Conrad N. Hilton nous ont choisis car ils reconnaissent l’importance de notre travail auprès de ces minorités parmi les plus défavorisées au monde, et avec l’exigence que nous investissions ce précieux prix pour renforcer notre capacité à apporter une aide de qualité et responsable. »

Présente dans 60 pays, la fédération Handicap International conduit plus de 300 programmes de développement et d’urgence. « Dans les situations d’urgence, la vitesse à laquelle une organisation est capable de fournir l’assistance sur le terrain est une question cruciale, pas uniquement pour faire la différence entre la vie et la mort, mais également pour empêcher qu’une blessure temporaire devienne un handicap définitif ». C’est pourquoi le Prix Conrad N. Hilton sera utilisé pour renforcer les capacités de réponse de l’association aux situations d’urgence et de pré-positionner du matériel pour permettre une réponse rapide aux crises.

Kristalina Georgieva, Commissaire européen chargée de la Coopération internationale, de l’Aide humanitaire et de la Gestion des crises a commenté : « ceux qui font de l’aide humanitaire leur profession sont portés par la motivation la plus noble, celle de sauver des êtres humains. Aujourd’hui, la Fondation Hilton s’ajoute au Prix Nobel pour reconnaitre le travail d’Handicap International. Le plus bel hommage reste toutes ces personnes qui grâce à l’action humanitaire d’Handicap International peuvent réapprendre à marcher – comme je l’ai vu lors de ma visite à Haïti d’un projet financé par l’Union Européenne – et à se tenir debout dans leur dignité d’hommes. »

Wendy Batson, Directrice générale de Handicap International Etats-Unis, a déclaré qu’une partie des fonds permettront à « Handicap International de continuer à soutenir les milliers de personnes amputées ou blessées suite au séisme du 12 janvier dernier en Haïti. Chez Handicap International, nous avons la certitude, à la lumière de notre expérience des désastres naturels, qu’il est aussi important d’accompagner les blessées dans leur réhabilitation et leur réintégration dans la société que de gérer la phase d’urgence. » Le Dr Richardier a conclu « Notre position se trouve désormais renforcée pour convaincre les bailleurs qu’il est nécessaire d’intégrer et de considérer les personnes les plus vulnérables dans les stratégies de réponse aux urgences humanitaires et de s’assurer que des actions de développement inclusif des personnes handicapées fassent figure de norme et plus seulement d’exception. Le prix Conrad N. Hilton est pour Handicap International un grand honneur. Il vient rappeler qu’il est de notre responsabilité collective de servir les personnes les plus marginalisées et plus vulnérables dans le monde. »

Le Prix Conrad N. Hilton de l’humanitaire : le jury 2011 est composé de la Princesse Salimah Aga Khan, ambassadrice internationale de SOS Villages d’Enfants, du professeur Catherine A. Bertini, professeur d’administration publique, Université de Syracuse, et ancienne directrice exécutive du Programme alimentaire mondial des Nations Unies ; de Gro Harlem Brundtland, ancien directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et ancien Premier ministre de Norvège; d’Eric M. Hilton, directeur de la Fondation Conrad N. Hilton, et fils de feu Conrad Hilton, de James R. Galbraith, directeur de la Fondation Conrad N. Hilton; d’Olara A. Otunnu, présidente de la Fondation LBL pour les enfants, ancienne sous-secrétaire générale de l’ONU, représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, et du professeur Amartya Sen, lauréate du prix Nobel d’économie et professeur à l’Université Lamont à l’Université de Harvard.

Les lauréats du Prix Hilton sont des acteurs reconnus du monde humanitaire et comprennent : Aravind Eye Care System (Inde) 2010 ; PATH (Seattle, WA), 2009, BRAC (Bangladesh), 2008 ; Tostan (Sénégal), 2007 ; Women for Women International (Washington, DC), 2006 ; Partners In Health (Massachusetts), 2005 ; Heifer International (Arkansas), 2004 ; Centre international de réhabilitation pour les victimes de la torture (Danemark), 2003; SOS Villages d’Enfants (Autriche), 2002; Hospice St. Christopher’s (Royaume-Uni), 2001; Casa Alianza (Costa Rica), 2000 ; Fondation African Medical and Research (Kenya), 1999; Médecins Sans Frontières (France), 1998 ; Comité international de secours (New York), 1997 et Operation Smile (Virginia), 1996.

La fondation Conrad N. Hilton : la Fondation a été créé en 1944 par le pionnier des affaires internationales Conrad Hilton N., qui a fondé les hôtels Hilton et qui a légué sa fortune au soutien des populations défavorisées et vulnérables. La Fondation mène actuellement des initiatives dans cinq domaines prioritaires : approvisionnement en eau salubre, aide aux sans logis, prévention de la toxicomanie, soins aux enfants vulnérables. La Fondation soutient également le travail des sœurs catholiques. Après sélection par un jury international indépendant, la Fondation décerne chaque année un prix humanitaire d’un montant de 1,5 million de dollars à un organisme sans but lucratif pour sa contribution à l’apaisement de la souffrance humaine. Depuis sa création, la Fondation a remis près de 940 millions de dollars de subventions. En 2010 plus de 100 millions de dollars ont été distribués. Les fonds de la Fondation s’élèvent à environ 2 milliards de dollars. Pour plus d’information : www.hiltonfoundation.org

Handicap International : Handicap international est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux ». Pour plus d’information : www.handicap-international.org