Handicap International fête ses 30 ans !

Voilà maintenant 30 ans qu’Handicap International agit à travers lemonde. Le 29 septembre, l’association invite le public des plus grandesvilles de France à participer à la 18ème pyramide de chaussurespour témoigner sa solidarité.

Depuis sa création, Handicap International met en place des programmes de développement dans plus de 60 pays afin d’intervenir dans les situations de pauvreté et de conflit. En agissant auprès de personnes handicapées et des personnes fragiles, le collectif oeuvre et témoigne pour subvenir aux besoins et surtout améliorer les conditions de vie deces victimes. Pour célébrer ses trente ans d’action contre l’exclusion, Handicap International convie le public à Paris, ainsi que dans une trentaine d’autres villes en France (Lyon, Nice, Marseille…), à participer à la 18ème Pyramide de chaussures, le 29 septembre 2012. Cette pyramide est le symbole, depuis 1995, de la mobilisation de l’association contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions. Ainsi, venir déposer une paire de chaussures, symbolise la jambe, le pied ou lavie de nombreux civils tués suite à l’explosiondes mines et des sous-munitions.Un Concert Solidaire est également prévule même jour à 20 h au Casino de Paris, organisé par la société de production My show must go on. Pour cette soirée, de nombreux artistes viendront saluer les 30 ans de l’association. Tryo, Yael Naïm, Kev Adams et beaucoup d’autres seront présents. Les places se vendent d’ors et déjà sur internet (les prix variant de 19 à62 euros) et les bénéfices seront entièrement reversés à Handicap International.