Handicap International adapte ses programmes à la lutte contre l’épidémie

Face à la progression de l’épidémie dans les pays les plus pauvres, Handicap International a déjà adapté près de 60 de ses programmes pour répondre à la crise.

Alors qu’elle est encore relativement invisible dans ces pays en raison de la faiblesse des capacités de détection, l’ONG se prépare à une vague d’une ampleur jamais connue. Reconversion des ambulances habituellement dédiées au déminage, fabrication et distribution de matériel de protection, mobilisation des travailleurs sociaux à des fins de détection de la maladie…;

A travers ces adaptations, Handicap International entend soutenir les populations, dans la prévention et la détection de la maladie, l’effort de confinement et le renforcement des systèmes de santé.

Se préparer à une crise longue et durable

Aujourd’hui, alors que les pays les plus riches sont au plus haut de la crise, les pays les pauvres, se préparent à une vague d’une ampleur inconnue.

Dans ce contexte, Handicap International s’inquiète particulièrement de la situation dans les camps de réfugiés surpeuplés, parfois aussi grands que des villes. 29 millions de personnes, soit 84 % des réfugiés ont trouvé refuge dans des pays à faible revenus.

Autre sujet d’inquiétude, l’inflation des prix qui pourrait très rapidement avoir un impact sur l’accès aux biens essentiels. Au Sud Soudan, ou 70% de la population est en situation d’insécurité alimentaire, la flambée des prix menace déjà les plus pauvres. Ce pays, comme d’autres, est extrêmement dépendant des fluctuations mondiales. Dans ce contexte, les prix des matériels de protection ont déjà quintuplé et pourraient très rapidement devenir inaccessibles. D’où l’urgence d’en produire localement.

Près de 60 projets adaptés. L’urgence de sensibiliser la population et de préparer la réponse sanitaire

Handicap International adapte aujourd’hui ses actions à la crise. Parmi les 55 pays elle intervient, 94% sont aujourd’hui touchés par l’épidémie. L’ONG a déjà adapté près de 60 de ses programmes pour répondre à la crise, ce chiffre évolue jour après jour. L’urgence est aujourd’hui à la sensibilisation à l’hygiène et à la mise à disposition de matériel de protection.

Pour soutenir les populations dans la lutte contre l’épidémie, Handicap International déploie son action sur 3 volets :