Handicap International et Sanofi Pasteur : 20 ans de solidarité internationale

Handicap International, association de solidarité internationale, et Sanofi Pasteur, la division vaccins du groupe Sanofi, célèbrent en décembre 2011 vingt ans d’un partenariat placé sous le signe de la solidarité.

Un engagement rare par sa pérennité

Depuis l’accord scellé en 1991 entre Sanofi Pasteur et Handicap International, le partenariat s’est intensifié au fil des ans et a su s’adapter aux besoins du terrain relayés par l’association. Cette fidélité mérite d’être soulignée et saluée. Pour le Dr Jean-Baptiste Richardier, Directeur général de la Fédération Handicap International, « la longévité de ce partenariat n’a pas d’équivalent en France, voire en Europe. Fondé sur une relation solide et intelligente, il apporte aujourd’hui encore les bonnes réponses à ses acteurs, avec l’envie de maintenir ouverte une fenêtre ‘hors business’ vers les plus démunis ».

Une aide concrète dans les pays du sud

Mise à disposition de vaccins, soutien médico-social aux malades… depuis 20 ans les contributions de Sanofi Pasteur ont permis à Handicap International d’agir dans différents pays du monde, tels le Kenya, le Cambodge ou la Somalie. De plus, l’entreprise finance chaque année deux coordinateurs de santé au service de missions que l’association met en œuvre sur le terrain. Au fil des années, ce partenariat s’est renforcé avec le soutien du Groupe Sanofi et de sa Fondation Sanofi Espoir, lors de grandes urgences humanitaires et dans l’appui au développement pour lutter contre les maladies invalidantes dans les pays du Sud, comme le diabète ou l’ulcère de Buruli.

Un système de parrainage fédérateur

Sensibilisés aux actions menées par Handicap International, les salariés de Sanofi Pasteur ont été invités à s’impliquer à leur tour, pour aider les bénéficiaires de l’association. Plus de 300 collaborateurs de Sanofi Pasteur ont ainsi fait le choix de devenir « Marraines ou Parrains Solidaires » des activités menées par l’association dans l’un des 63 pays où agissent les équipes de Handicap International. Pour chaque parrainage mensuel versé anonymement, d’un montant de 11 euros, l’entreprise salue le geste des salariés en versant le même montant à l’association, qui reçoit ainsi 22 euros.

Les partenaires privés, une force pour Handicap International

Handicap International est une organisation indépendante et impartiale. Pour garantir sa liberté d’action, elle a fait le choix de diversifier ses ressources financières. En 2010, un peu plus de 77 % de ses ressources étaient issues des entreprises et de la générosité du public. Les donateurs individuels, mais aussi les partenaires et bailleurs privés représentent un enjeu majeur pour garantir cette indépendance et cette liberté d’initiative.

Le partenariat en chiffres