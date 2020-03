Handicap International engagée contre le diabète dans les pays du sud

Contrairement aux idées reçues, le diabète n’est pas une maladie de « riches ». Dans les pays en développement, le nombre de diabétiques augmente de façon inquiétante. D’après l’OMS, 366 millions de personnes seront atteintes par la maladie d’ici 2030. La prévalence du diabète augmente beaucoup plus vite qu’elle ne l’a fait dans les pays industrialisés (170% dans les 30 années à venir contre 42%).

Le diabète est une maladie invalidante, source d’incapacités. Elle peut entraîner des conséquences graves, voire mortelles lorsqu’elle est

mal soignée. Or, les systèmes de santé des pays en développement sont encore peu préparés à la prise en charge des personnes

diabétiques. C’est pourquoi Handicap International travaille en priorité sur le renforcement des systèmes de santé aux Philippines et en

Afrique de l’Est. L’association forme et accompagne les acteurs locaux de santé dans le dépistage de la maladie et la prise en charge

des malades. Ainsi, elle mène des actions de sensibilisation pour prévenir les déficiences consécutives à la maladie . Le diabète étant la

deuxième cause d’amputation dans le monde, elle propose également des solutions d’appareillage (prothèses, orthèses) et des séances de

rééducation aux personnes amputées.

En 2010, les projets de Handicap International dédiés au diabète ont concerné plus d’un million de personnes aux Philippines, en

Afrique de l’Est et au Nicaragua.

– 1,1 million de personnes ont été sensibilisées au diabète

– 18 500 malades ont directement bénéficié des activités conduites par l’association et ses partenaires

– 1 153 professionnels ont été formés

Vous trouverez ci-dessous le dossier de presse à télécharger.