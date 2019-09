Handicap International en Haïti : les besoins en rééducation et en appareillage sont immenses

A la suite du nouveau séisme d’une magnitude de 6,2, l’équipe de Handicap International poursuit son intervention d’urgence auprès des victimes haïtiennes. Alors que des dizaines de milliers de blessés n’ont pas encore pu avoir accès aux soins et qu’un nouveau séisme vient de se produire, les mebres de l’équipe ont déjà pu recenser des centaines d’amputations, déjà réalisées ou programmées. Pour pouvoir faire face aux besoins de réadaptation physique et d’appareillage dans la durée, Handicap International ouvre un programme de parrainage de ses actions en Haïti.

Une semaine après le séisme, seulement douze hôpitaux sont opérationnels sur Port-au-Prince et ils sont débordés. Les Nations unies évoquaient lundi 18 janvier le nombre de 250 000 blessés. Une rotation rapide de ces blessés s’est mise en place dans les hôpitaux pour pouvoir sauver le plus grand nombre de vies. Les conséquences seront graves pour ceux qui atteignent l’hôpital trop tard, mais aussi pour ceux qui en sortent trop tôt.

Dans ces circonstances, comparables à des situations de guerre, les personnes soignées ou opérées quittent les hôpitaux sans consigne de traitements, sans suivi postopératoire et sans perspective de rééducation. Elles retournent alors dans la rue ou dans des camps de fortune qui sont en train de se former, dans des conditions d’hygiène catastrophiques, propices aux infections et aux gangrènes.

Depuis samedi, l’équipe de Handicap International a dénombré plus de 400 amputations réalisées dans la seule capitale haïtienne. Des renforts américains et canadiens de l’association, en transit rapide à Saint-Domingue ont également recensé une vingtaine d’amputations de blessés haïtiens dans la capitale dominicaine. Il faut s’attendre à ce que ces chiffres augmentent rapidement, dans tous les lieux où les victimes du séisme peuvent recevoir des soins. Pour l’instant, aucune donnée n’est disponible sur le nombre de personnes paralysées suite à des atteintes de la moelle épinière.

« La prise en charge précoce des blessés et des amputés suite à l’intervention chirurgicale ou à l’amputation est essentielle, pour éviter les complications et les séquelles invalidantes définitives, précise Thomas Calvot, spécialiste de la prise en charge des blessés lors des séismes au sein de Handicap International. C’est un point crucial de l’intervention de Handicap International dans les situations d’urgence. »

Handicap International a constitué 6 équipes mobiles de santé qui effectuent les premiers soins, stabilisent les patients en attendant leur hospitalisation. Cet effectif sera renforcé aujourd’hui par une médecin de réadaptation physique, deux orthoprothésistes, une ergothérapeute et une kinésithérapeute, en attendant d’autres personnels d’appui la semaine prochaine. Le suivi postopératoire et la rééducation vont ainsi démarrer cette semaine. Les premiers appareillages devraient pouvoirs être fournis d’ici un mois et demi, le temps que les amputations aient cicatrisé. Ces actions vont devoir s’inscrire sur plusieurs années, auprès des très nombreux blessés haïtiens.

Afin d’avoir les moyens d’inscrire son action dans la durée, Handicap International ouvre aujourd’hui un programme de parrainage de ses activités dans le pays, à travers une formule de don mensuel de 22 euros (déductibles des impôts à hauteur de 75 %)

Handicap International / Urgence Haïti – 69361 Lyon

www.handicap-international.fr – relations donateurs : 04 78 69 67 00