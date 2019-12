Handicap International critique les Banques suisses

Dans le monde entier, cent trente-huit instituts financiers font des affaires avec des sociétés qui développent et produisent des bombes à sous-munitions. Deux banques suisses figurent sur la liste publiée par l’organisation Handicap International: UBS et Credit Suisse. A l’heure actuelle, quelque 20 milliards de dollars sont injectés au niveau mondial dans cette branche, a indiqué le porte-parole de la section suisse de Handicap International. Le rapport estime que l’UBS investit actuellement 465 millions et le Credit Suisse 437 millions dans cette branche. Ces banques soutiennent ainsi huit fabricants. La liste publiée n’est pas exhaustive. La Suisse est l’un des premiers pays à avoir signé l’accord d’Oslo visant à interdire les armes à sous-munitions. Le texte prévoit de prohiber leur emploi, production, stockage et transmission.