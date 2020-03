Handicap International appelle à une vraie solidarité envers les personnes handicapées des pays en développement

Publié hier par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque mondiale, ce rapport va utilement contribuer, par une dimension praticienne, à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Sa publication est l’occasion pour Handicap International de souligner la particulière vulnérabilité des personnes handicapées dans les pays en développement.

Handicap International se réjouit de la publication du premier document de référence sur la situation du handicap dans le monde et souligne l’ampleur et la richesse du travail fourni.

Estimant le nombre de personnes handicapées à un milliard, soit 15% de la population mondiale, le rapport de l’OMS et de la Banque mondiale confirme que le handicap constitue une problématique majeure à l’échelle de la planète. Les causes de handicap sont elles-mêmes en évolution en raison notamment de l’allongement de la vie, d’une plus grande prévalence des maladies chroniques ou encore de l’augmentation des violences armées et des catastrophes naturelles.

Si les constats et les recommandations reflètent bien les observations de l’association sur de nombreux terrains, Handicap International tient à souligner que le caractère mondial de l’exercice ne doit pas masquer les profondes inégalités de ressources (économiques, juridiques, compétences) entre pays à revenus élevés et pays pauvres.

L’association insiste sur le rôle et la nécessité des solidarités communautaires, mais aussi nationales et internationales, pour que la situation des personnes handicapées des pays à revenus faibles et intermédiaires puisse s’améliorer.

Handicap International appelle également à une vigilance particulière de tous les acteurs : l’accent mis par le rapport sur l’accès des personnes handicapées aux services ordinaires, positif en soi, ne doit pas occulter le caractère impératif de l’existence de services spécifiques et de mécanismes de compensation pour que l’égalité des chances puisse effectivement progresser.

Enfin, Handicap International regrette que le rapport soit particulièrement discret sur la question spécifique des besoins des personnes handicapées dans les situations d’urgences humanitaires et de crises chroniques, et sur l’insuffisance de sa prise en compte par les acteurs et les bailleurs. Les récentes urgences majeures – en Haïti, au Pakistan ou en Côte d’Ivoire – ont illustré l’importance vitale, au coeur des premiers secours, d’une assistance dédiée à cette incontournable minorité, prise en tenaille entre sa propre vulnérabilité et l’impact d’une crise.