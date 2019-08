Handicap International à Haïti

Suite au séisme du 12 janvier, Handicap International a repris le transport d’aide humanitaire sur Port-au-Prince dès jeudi, sous l’égide du Programme alimentaire mondial et des Nations unies. L’association a démarré des actions d’assistance directe aux blessés le 16 janvier, en coordination avec les autres acteurs d’urgence médicale.

Handicap International a appris samedi 16 que les trente et un membres haïtiens de son équipe de Port-au-Prince et les vingt-trois personnes de sa base de Jacmel (ville détruite à 50-60% d’après les Nations unies) étaient tous sains et saufs. La plateforme logistique de quarante-cinq camions tout-terrain, dont Handicap International avait la gestion en tant que partenaire du Programme alimentaire mondial (PAM), a repris du service au surlendemain de la catastrophe.

Acheminer les biens prioritaires

Jeudi, deux camions, chargés par le PMA de 1 200 litres d’eau et quatre tonnes de biscuits énergétiques, sont partis vers Port-au-Prince. Vendredi, huit camions supplémentaires sont partis avec du carburant et du matériel pour le traitement de l’eau appartenant à Action contre la Faim. Les transports vers la capitale par une vingtaine de camions vont désormais s’effectuer de façon régulière, permettant l’acheminement des biens prioritaires (eau, nourriture, médicaments) sous escorte, et sous la coordination des Nations unies. L’effectif expatrié de cinq personnes a été renforcé par l’arrivée d’une kinésithérapeute et de deux logisticiens. D’autres personnels de rééducation la semaine prochaine : une médecin de réadaptation physique, deux orthoprothésistes, une ergothérapeute et une kinésithérapeute), en provenance du Canada et des Etats-Unis. Les soins directs aux blessés ont débuté le 16 janvier. A partir du 19, grâce au recrutement d’une dizaine de personnels de santé haïtiens, ces soins seront étendus à 6 hôpitaux et 4 quartiers de Port-au-Prince et alentours parmi les plus pauvres. La section belge de Handicap International va dépêcher demain sur le terrain deux kinésithérapeutes, qui travailleront pendant deux mois avec les équipes de Médecins Sans Frontières Belgique, pour assurer les soins de réadaptation postopératoire pour les personnes blessées (traumatismes multiples, fractures, amputations, lésions de la colonne vertébrale et neurologiques…). Une tonne d’équipement, composée de fauteuils roulants, prothèses, corsets, déambulateurs, béquilles et cannes, partie de l’aéroport d’Istres sera distribuée dans les hôpitaux demain. Un nouveau fret d’une tonne et demi quittera l’aéroport de Vatry, à côté de Reims, lundi matin à la première heure”

Pour soutenir les actions de Handicap International en Haïti : Handicap International / Urgence Haïti 69361 Lyon www.handicap-international.fr