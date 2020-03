A quelques jours du lancement de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, la FNATH publie, en partenariat avec l’Agefiph, un guide inédit intitulé « Handicap et travail – 20 questions-réponses pour sortir du labyrinthe ». Objectif : Proposer des informations concrètes aux travailleurs handicapés et à leurs employeurs pour faciliter l’ensemble de leurs démarches.

Il s’articule autour de 6 grandes thématiques: la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’accès à un emploi, le maintien dans l’emploi, les contrats aidés, l’accès à une formation et les aides à destination des entreprises.

« Avec un taux de chômage largement supérieur à celui du reste de la population et

une exclusion parfois rapide du monde de l’entreprise dès lors que des problèmes

de santé ou un handicap interviennent, les travailleurs handicapés se sentent souvent

isolés et démunis dans leur recherche », commente la FNATH. Selon une récente étude réalisée auprès de nos adhérents, 55 % d’entre eux n’ont pas retrouvé leur emploi après leur accident de la vie. Ils sont confrontés à un véritable labyrinthe dont il semble difficile de sortir sans connaître avec précision les contours, les acteurs et les aides sur lesquels ils peuvent s’appuyer. Telle est l’ambition de ce guide, fil d’ariane pour des travailleurs handicapés en recherche d’information ».

Le guide « Handicap et travail – 20 questions-réponses pour sortir du labyrinthe » est disponible gratuitement sur le site www.fnath.org ou sur simple demande

auprès des structures départementales de la FNATH.