Handicap et tourisme en Guadeloupe

Le lancement du label Tourisme et Handicap s’est officialisé en Guadeloupe en 2006. Le label devait encourager les professionnels à développer une offre touristique et à travailler sur l’accessibilité des sites et équipements touristiques. Peu de sites ont été aménagés à ce jour. L’aménagement de nouvelles places de parking destinées aux personnes handicapées sur la plage du bourg de Sainte-Anne a donc été particulièrement bien accueilli par les associations défendant les droits des personnes en situation de handicap.