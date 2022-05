Handicap et sport : Départ imminent de l’APF Run and Trail 2022

Ecouter article Ecouter article

Du 3 au 6 juin 2022 se déroulera la troisième édition du Run and Trail portée par l’APF France Handicap. Désormais traditionnel, cet événement printanier dédié au sport avec un handicap personnifie le dépassement plutôt que l’isolement. Zoom sur cet événement inclusif.

Handicap et sport : Une opération de sensibilisation organisée dans toute la France

Le Run and Trail, reconduit cette année après deux éditions en 2020 et 2021, fait partie des respirations que s’offre l’association pour mêler le handicap au sport. À travers le sport, le handicap gagne en visibilité. Au quotidien, l’APF s’en porte garant grâce à 550 structures et du personnel réparti dans la France entière. Fondée à l’initiative de jeunes atteints par la poliomyélite, cette association ancrée dans le monde du handicap joue son rôle dans la défense des droits humains à travers ses délégations, services et établissements médico-sociaux mais aussi dans les entreprises adaptées.

Le Run and Trail est ouvert à tous, aux personnes seules ou en équipe. Qu’elles soient sportives, expérimentées ou novices. Chaque coureur peut choisir le jour, le lieu et la distance à parcourir. Le parcours sportif débutera sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi en Seine-et-Marne. Il devrait se terminer à Aix-les Bains en Savoie. Entre temps, plusieurs étapes sont prévues en Bretagne, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les participants pourront participer à cette épreuve en marchant, en courant, ou à l’aide d’un fauteuil manuel ou électrique. Pour vivre l’événement au plus près du sport, une joëlette, c’est-à-dire un dispositif handisport semblable à une brouette, sera mise à disposition.

Une nouvelle formule imaginée pour la cohésion

Pour la première fois, ce trail dédié au sport avec un handicap traversera plusieurs régions. Ainsi, cela permettra de sensibiliser le public sur des questions de société liées au handicap. Cet événement se destine aux personnes de tous âges.

Dans chaque région partenaire du Run and Trail, la distance parcourue par les sportifs en situation de handicap sera libre. Il est même possible de participer au trail sans courir et seulement faire un don à l’APF.

Trois formules sont ainsi proposées aux participants :

Personnalisé : de 0 à 20 km

Ultra : plus de 20 km

Solidaire : je ne cours pas mais je fais un don à l’association

Les frais d’inscriptions, d’un montant libre, seront intégralement reversés à l’association. Les dons collectés permettront aux délégations de l’association de financer des actions de proximité dédiées aux personnes en situation de handicap et à leur famille.

Pour vous préparer au grand départ, rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.runandtrail-apf-francehandicap.org/

Alex Renaud-Bourbon

