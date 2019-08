Handicap et sexualité: le livre blanc

Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une position paradoxale. Alors qu’on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes à l’égalité des chances dans tous les domaines, on peine encore à reconnaître l’accompagnement à la vie affective et sexuelle comme un véritable sujet de société. Et ce malgré la grande détresse des personnes concernées.

En effet le débat soulève des problèmes tout à la fois d’ordres éthique, technique, médical, juridique et économique, mais il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu’à nos représentations des personnes en situation de handicap. Marcel Nuss nous livre ici le premier recueil de témoignages intimes de personnes handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d’accompagnateurs sexuels étrangers, d’institutionnels, de philosophes et de juristes. Il nous permet ainsi de faire un point exhaustif et honnête sur la question. Un collectif d’associations, composé de l’AFM, de l’APF, de la CHA et de Handicap International, a engagé une réflexion sur l’ensemble de ces sujets afin de promouvoir des échanges et permettre la construction de propositions d’actions avec les personnes concernées et les pouvoirs publics.

« Handicaps et sexualités, le livre blanc » sous la direction de Marcel Nuss, Ed. Dunod Coll. Action Sociale