Handicap et numérique : Des métiers accessibles valorisés par l’Agefiph

À l’occasion de la Semaine des métiers du numérique, l’Agefiph encourage les candidats en situation de handicap à se tourner vers ce secteur qui recrute et qui leur est particulièrement accessible.

Du 24 au 28 janvier 2022, Pôle emploi organise la quatrième édition de la Semaine des métiers du numérique. Filière d’avenir, le secteur présente un fort potentiel d’embauches dans les années à venir. C’est donc une semaine très importante pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou exercer des métiers tels que développeur web, codeur, « community manager » ou encore « data scientist ». De nombreux événements sont proposés comme des ateliers découvertes de certains métiers, des formations, des visites d’entreprises, des « job dating » ou encore des conférences sur différentes thématiques. Par exemple, vous pourrez avoir accès depuis chez vous à 10 ateliers de « Live coding ». Mais ce n’est pas tout, des dispositifs seront également mis en place pour, entre autres, faciliter une reconversion vers les métiers du numérique. Ces métiers sont particulièrement adaptés au handicap, c’est pour cela que l’Agefiph se mobilise.

Les métiers du numérique, une vraie accessibilité pour le handicap

Le monde du numérique représente le monde de demain, c’est donc pas moins de 200 000 postes qui sont à pourvoir d’ici 2025. C’est donc autant d’opportunités d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Afin qu’elles puissent s’en saisir, mais aussi pour inviter les employeurs à compter davantage sur leurs compétences, l’Agefiph a mis en place plusieurs initiatives innovantes. Elle a aussi instauré de nombreuses collaborations avec des acteurs du numérique reconnus, au niveau national et sur les territoires. Acteurs de l’orientation, de la formation, de l’accompagnement, de l’entreprise ou de la recherche, ceux-ci constituent un réseau de partenaires engagés pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. Cette semaine met également le handicap à l’honneur avec un webinaire, le 28 janvier à 10h, destiné à faire découvrir les parcours de formation et d’insertion adaptés aux personnes en situation de handicap.

Agefiph, trois initiatives phares

Pour rappel, l’Agefiph est l’association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Parmi ses nombreuses initiatives dans le cadre de la semaine des métiers du numérique, trois semblent primordiales pour continuer de développer l’inclusion. Tout d’abord le programme « Thalent Digital ». Ce programme déployé sur l’ensemble des territoires, avec l’appui de Pôle emploi notamment, développe la formation, l’accompagnement et l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans une première phase, 500 personnes seront ainsi accompagnées et formées pour viser par la suite un accès massif à l’emploi dans ce secteur.

– Le programme « DéClics numériques », initié par l’association Diversidays, ce programme informe, sensibilise et accompagne des personnes dans leur projet de reconversion ou d’insertion vers les métiers du numérique.

– Et enfin, le “diagnostic numérique handicap”. Conçu pour les directions des services informatiques des entreprises et réalisé par des experts métiers, le Diagnostic numérique conçu par l’Agefiph et ses partenaires a pour but de répondre à leurs besoins croissants de compétences. Cette démarche permet de faire émerger des opportunités de recours à des personnes handicapées, identifier des actions sur mesure pour développer leur emploi dans le numérique. Mais également de développer des collaborations avec le secteur adapté et acculturer les équipes à la prise en compte de la diversité et du handicap.

Pour en savoir plus sur la semaine des métiers du numérique : https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-des-metiers-du-numeri.html

Tom VIGNALS