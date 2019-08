« Handicap et Maternité », un film pour briser les tabous

Handicap et maternité : deux mots rarement associés ; deux réalités presque inconciliables dans l’inconscient collectif et pourtant les femmes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses à vouloir devenir mère. Une projection suivie d’un débat aura lieu le mercredi 27 mars au Centre des Congrès de Lyon.

Co-produit par Groupe Pasteur Mutualité et le Groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social), le film « Handicap et Maternité » dresse un portrait de femmes handicapées qui ont choisi de donner la vie malgré les préjugés, les regards incrédules, voire hostiles de leur entourage. Au travers de ce film, ils souhaitent ainsi faire tomber les dernières résistances, promouvoir la reconnaissance du droit à la maternité malgré le handicap et inciter le milieu médical à mettre en place des cellules d’accompagnement plus adaptées.

Ce film sera projeté le mercredi 27 mars à 14h30 au Centre des Congrès de Lyon – Forums 1 et 2 50 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Entrée libre et gratuite sur inscription sur www.handicap-et-maternite.fr

La projection sera suivie d’un débat animé par Olivier de Lagarde, journaliste à France Info et sur la Chaîne Parlementaire, en présence de :

• Jean-Pierre Berton, Vice-Président du Groupe MNH

• Docteur Michel Cazauguade, Secrétaire Général de Groupe Pasteur Mutualité

• Béatrice Idiard-Chamois, Sage-femme, Responsable consultation Parentalité Handicap

moteur et sensoriel à l’Institut mutualiste Montsouris

• Edith Thoueille, Puéricultrice, Directrice du SAPPH (Service d’Accompagnement à la

Parentalité des Personnes en situation de handicap) géré par la Fondation hospitalière

Sainte Marie

• Sophie Serreau, Sage-femme à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

• Docteur Kathleen Charvier, Médecin en rééducation neuropérinéale et sexologique aux

Hospices Civils de Lyon,

• Delphine Perez-Siegrist, Journaliste à l’Association des Paralysés de France

• Marie-Gabrielle Curtet, Sage-femme, Coordinatrice des soins à l’hôpital privé Natécia

Lyon

Les échanges seront interprétés en LSF (langue des signes française)

La bande annonce du film est disponible sur le site www.handicap-et-maternité.fr