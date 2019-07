Handicap et informatique… avis d’expert

De plus en plus d’entreprises du secteur informatique se posent aujourd’hui la question de l’emploi de collaborateurs handicapés. Nous avons rencontré Ariane Conseil, cabinet spécialisé dans le déploiement de Politiques Handicap, qui compte parmi ses références plusieurs entreprises du secteur, sociétés de conseil et éditeurs de logiciels.

Entretien avec Antoine Dezalay, consultant Ariane Conseil

Méconnaissance et a priori

La question du handicap est très peu abordée dans le secteur de l’informatique, explique Antoine Dezalay. En dehors de grands groupes historiquement engagés comme IBM ou Dassault Systèmes, nous constatons que les entreprises de taille plus modeste n’ont pas conscience de la problématique, ni même des risques financiers qu’elles encourent avec la loi Handicap 2005. Il est souvent important de passer par une phase de diagnostic, avant tout pour déclencher une prise de conscience. C’est dans cette optique que nous sommes intervenus pour des entreprises comme Devoteam, Assystem ou Oracle : les diagnostics que nous réalisons s’accompagnent toujours d’une mise en mouvement.

Parler de Handicap est parfois une révolution ! Plus encore qu’ailleurs, le handicap est un sujet tabou. Par méconnaissance, les collaborateurs nourrissent des craintes liées à une vision stéréotypée du handicap : « Peut-on recruter des personnes handicapés sur des métiers aussi exigeants que les nôtres ? Comment résoudre les problèmes d’accessibilité et de déplacement ? Peut-on placer un travailleur handicapé en clientèle ? » Pour lever ces inquiétudes, il faut alors informer, sensibiliser, démontrer que l’on peut être handicapé et performant !

Répondre à la pénurie de candidatures

Un autre frein bien réel est la pénurie de candidatures sur le marché de l’emploi. En effet, seuls 20% des demandeurs d’emploi handicapés ont un niveau égal ou supérieur au bac alors que le secteur informatique recherche des profils majoritairement très qualifiés, experts dans leur domaine. Il n’y a pas de solution miracle. Les entreprises misent au minimum sur les relations écoles… avec des résultats qui pour l’instant ne sont pas à la hauteur de ce qu’elles souhaiteraient. Il est donc indispensable que les entreprises aient une vision sur le long terme et participent à l’effort de formation des personnes handicapées, pour leur permettre d’accéder à l’ensemble des métiers proposés. L’étude réalisée récemment au niveau de la branche par Ariane Conseil pour le compte de l’OPIIEC (observatoire de la branche SYNTEC / CICF) confirme la nécessité d’agir sur le double champ de la formation initiale et professionnelle pour élargir le vivier de candidatures. A cette difficulté structurelle, s’ajoute celle de l’image du handicap : les personnes handicapées, a fortiori les plus qualifiées, sont très réticentes à l’idée de dévoiler leur handicap, qu’elles soient en poste ou sur le marché de l’emploi.

Disposer de moyens pour agir

Après la prise de conscience arrive l’action… Pour cela, les entreprises nous demandent de les aider à définir des engagements et des plans d’actions adaptés et surtout réalistes ! Nous intervenons alors en conseil stratégique pour concevoir les contenus de leur convention ou de leur accord. Ainsi, Atos Origin Infogérance nous a sollicités pour apporter un éclairage sur les contenus d’accord imaginés par l’entreprise. Avec Dassault Système qui en est déjà à son deuxième accord, nous réfléchissons aux axes de développement de la Politique Handicap. La convention ou l’accord demeurent une piste privilégiée pour permettre à l’entreprise de marquer son engagement et de bénéficier de moyens humains et financiers pour agir : formation des recruteurs, communication interne et externe, aménagement de postes… Autant d’axes sur lesquels nous pouvons les accompagner pour mettre en œuvre une politique Handicap pérenne.