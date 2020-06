Handicap et emploi : Qu’en pensent les Français ?

À l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap qui s’est déroulée du 17 au 23 novembre, CED, expert pour le recrutement, la communication et la formation sur les sujets de l’emploi, du handicap et de la diversité, dresse l’état des lieux des perceptions des Français à l’égard du handicap et de l’emploi à travers une étude réalisée par CSA[1] auprès de 1016 personnes âgées de 18 ans et plus. Dans le même temps, CED œuvre actuellement à la conception d’un serious game destiné à favoriser la diversité dans l’entreprise.

Emploi et handicap : une relation de plus en plus naturelle pour les Français

Environ 10 ans après la loi de 2005, venue renforcer la loi de 1987, imposant aux entreprises un certain nombre d’obligations en matière d’emploi et de handicap, la question semble être aujourd’hui bien acceptée par les Français. Ainsi, 94 % d’entre eux pensent que l’on peut exercer une activité professionnelle tout en étant en situation de handicap. Plus de la moitié en est convaincue (57 % répondent « oui, certainement », 37 % « oui, probablement »).

De fait, 88 % des personnes interrogées déclarent qu’elles seraient à l’aise avec le fait de travailler avec une personne en situation de handicap.

Des chiffres très positifs qui semblent témoigner d’un recul des préjugés vis-à-vis des salariés en situation de handicap. Ainsi, deux tiers des Français estiment qu’une personne en situation de handicap n’est pas moins productive qu’une personne dite valide. De plus, à compétences égales, une large majorité de Français (59 %) affirme que le handicap ne jouerait pas dans leur décision s’ils étaient amenés à recruter.

Toutefois, ces chiffres sont à mettre en perspective avec la réalité du marché de l’emploi : près de 21 % des personnes en situation de handicap sont aujourd’hui au chômage, soit plus du double du pourcentage des personnes en âge de travailler[2]. Malgré une perception positive du handicap au sein de l’entreprise, il semble donc qu’il reste un certain nombre de progrès à faire pour parvenir à une égalité effective.

Encore des progrès à faire pour parvenir à l’égalité

94 % des Français estiment que les personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés sur leur lieu de travail. En tête de liste des obstacles : un environnement de travail non adapté pour 68 % des personnes interrogées, suivi de la question de la formation des managers, insuffisante pour 15 % des sondés, et le regard des collaborateurs pour 11 % d’entre eux. A noter, ce dernier item est plus fort parmi les employés (19 %) et les CSP- (16 %) qui le citent comme la principale difficulté, montrant qu’il demeure encore un travail de sensibilisation à réaliser auprès de ces populations.

De plus, la perception des Français à l’égard des entreprises en matière d’emploi et de handicap reste encore mitigée. Ainsi, 64 % des sondés considèrent que les entreprises ne mettent pas en place les actions nécessaires pour permettre le recrutement des personnes en situation de handicap. Dans les faits, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé est de 3,1 %, loin des 6 % imposés par la loi[3]. Pourtant, on observe une réelle amélioration de la prise en compte du handicap au sein des entreprises. Ainsi, 92 % d’entre elles emploient directement ou indirectement des personnes en situation de handicap aujourd’hui3. Le montant des cotisations à l’AGEFIPH a diminué de 7,4 % entre 2012 et 2013, au profit d’une hausse des embauches3. Notons également que les entreprises doivent faire face au manque de qualifications des personnes en situation de handicap, qui ne leur permet pas toujours de recruter les compétences nécessaires auprès de cette population. En effet, près de 80 % des personnes en situation de handicap n’ont pas le niveau bac.

Ce décalage entre perception et réalité peut être attribué à une certaine méconnaissance de la part des Français des mesures existantes pour soutenir le recrutement des personnes en situation de handicap. Si 86 % des Français savent aujourd’hui qu’il existe un quota favorisant le recrutement des personnes en situation de handicap, seuls 20 % en connaissent précisément le contenu. Plus des deux tiers trouvent toutefois que l’existence de ce quota est juste.

Ces données montrent que la question du handicap est complexe et doit impliquer l’ensemble des acteurs concernés : les entreprises pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap, l’enseignement supérieur pour valoriser les formations, les associations pour accompagner les candidats et les organisations, les autorités publiques pour garantir le cadre administratif et légal, les Français pour continuer de faire évoluer le regard sur le handicap.