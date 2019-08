Paris. Le 19 novembre – à partir de 14 h 30 – se tiendra la conférence – débat « Handicap et Diversité : paroles d’experts » ou « Peut-on s’inspirer du dispositif d’intégration des personnes handicapées en France pour construire une politique de recrutement axée sur la diversité ?» Au programme :

4 thèmes de réflexion: Taux d’obligation légale et bénéficiaires, Ecoles / Universités : accès aux études, logique de quota, Evolution de carrière : comment et pour qui ? Différence et déficience : quelle logique de compensation ? Et pour se détendre… des saynètes jouées par « Théatre à la carte » et la projection du film des Cordées de l’Insertion. Information et inscription à conference2009@hanploi.com